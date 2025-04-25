В Харькове строят еще три подземные школы
- В Харькове уже открыли четыре подземные школы.
- В городе планируют строительство еще трех подземных школ в Салтовском районе, чтобы обеспечить возможность обучения для детей в безопасных условиях.
В течение последней недели в Харькове открыли еще две подземные школы. Так, в городе уже работает четыре таких учебных заведения.
На этом в Харькове не планируют останавливаться. Детали рассказал "Мы - Украина" глава города Игорь Терехов, отмечает 24 Канал.
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В Харькове строят еще три школы под землей
Чиновник отметил, что в городе вынуждены строить не настоящие, а подземные школы.
Но должны делать все, чтобы наши дети имели возможность учиться. До 1 сентября построим еще три школы в Салтовском районе, крупнейшем районе Украины,
– отметил Терехов.
И добавил, что для них очень важно, чтобы дети этого района имели возможность учиться в более-менее нормальных условиях.
Но также хочу напомнить, что мы переоборудовали шесть станций метро, и там тоже учатся дети,
– резюмировал мэр Харькова.
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В Харькове работает четыре подземные школы
- Четвертая школа под землей заработала в Шевченковском районе города.
- Рассчитана на тысячу учеников. Сейчас в ней уже учится 808 школьников.
- Учебное заведение имеет самую высокую степень защиты. Обучение в нем будет проходить в две смены для учеников пяти школ.
- В школе обустроены девять кабинетов для начальных классов и восемь – для средней и старшей школы.
- Строительство школы стоило городу 107 миллионов гривен. Современное оборудование, в частности для уроков информатики, предоставили при содействии Харьковского IT-кластера.