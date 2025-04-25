В Харькове строят еще три подземные школы

В течение последней недели в Харькове открыли еще две подземные школы. Так, в городе уже работает четыре таких учебных заведения.

На этом в Харькове не планируют останавливаться. Детали рассказал "Мы - Украина" глава города Игорь Терехов, отмечает 24 Канал.

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В Харькове строят еще три школы под землей

Чиновник отметил, что в городе вынуждены строить не настоящие, а подземные школы.

Но должны делать все, чтобы наши дети имели возможность учиться. До 1 сентября построим еще три школы в Салтовском районе, крупнейшем районе Украины,

– отметил Терехов.

И добавил, что для них очень важно, чтобы дети этого района имели возможность учиться в более-менее нормальных условиях.

Но также хочу напомнить, что мы переоборудовали шесть станций метро, и там тоже учатся дети,

– резюмировал мэр Харькова.

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В Харькове работает четыре подземные школы