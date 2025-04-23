Спрос на очное обучение: в Харькове заработала уже четвертая подземная школа

В Харькове открыла двери уже четвертая подземная школа. Она заработала в Шевченковском районе города.

Мэр Харькова Игорь Терехов во время открытия заявил, что в городе есть значительный спрос на очное обучение. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Чиновник отметил, что школа рассчитана на тысячу учеников. Сейчас в ней уже учится 808 школьников, но спрос бешеный.

Ежедневно приходят по 80 родителей, чтобы записать своих детей. Это центральная часть города, очень много детей здесь проживает и хочет учиться,

– отметил Терехов.

Учебное заведение имеет самую высокую степень защиты. Обучение в нем будет происходить в две смены для учащихся пяти школ. В школе обустроены девять кабинетов для начальных классов и восемь – для средней и старшей школы.



В Харькове открыла двери четвертая подземная школа / Харьковский горсовет

Также здесь есть общие зоны: столовая, актовый зал, места для отдыха, медицинский кабинет. Все помещения полностью адаптированы для инклюзивного обучения. В выходные дни там будут готовить к школе будущих первоклассников, будут работать кружки и проводить профориентационные мероприятия.

Строительство школы стоило городу 107 миллионов гривен. Современное оборудование, в частности для уроков информатики, предоставили при содействии Харьковского IT-кластера.

Терехов также сообщил, что продолжается строительство еще трех больших подземных школ в Салтовском районе.