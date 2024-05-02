В Запорожье планируют построить 10 подземных школ
Источник:Иван Федоров
В Запорожье недавно анонсировали строительство подземных школ. Их в городе будет несколько.
Глава Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что в области появится 5 таких учебных заведений. Министерство образования и науки Украины уже согласовало первые проекты областной команды.
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В Запорожье построят 5 подземных школ
Федоров отметил: впереди еще больше проектов. Общая сумма субвенции от государства составляет до 500 миллионов гривен.
Первые 3 школы планируем в Запорожье, 2 – в Запорожском районе. Они станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и нескольких населенных пунктов области,
– уточнил чиновник.
И добавил, что на этой неделе объявляют о первых тендерах на строительство.
Наша цель – предоставить возможность всем детям, которые этого хотят, вернуться к обучению оффлайн. Всего в перспективе – 10 подземных школ,
– отметил глава Запорожской ОГА.
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Где будет первая подземная школа в Запорожье
- До 1 сентября в Запорожье должно появиться несколько подземных школ.
- Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что рассматривают Кушугумскую общину как одну из территорий для строительства подземной школы.
- Безопасное заведение может объединить школьников сразу нескольких населенных пунктов.