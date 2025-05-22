"План на 2025 год – 25 подземных школ": в Запорожье заработало еще одно учебное заведение под землей

В целом это уже седьмая подземная школа в Запорожской области. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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В Запорожье открыла двери еще одна подземная школа

Пространство площадью более 1300 квадратных метров рассчитано на 1000 учеников, которые будут учиться в две смены.

Школа имеет 15 учебных аудиторий, медкабинет, лаунж-зону, буфет. Здесь предусмотрено полезное школьное питание.



Подземная школа в Запорожье / Фото Запорожской ОГА

Учебное заведение является автономным и инклюзивным. Оснащено современной вентиляцией, камерами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.

Школа также предоставляет возможность учиться и воспитанникам детсада, который расположен поблизости.

За 7 месяцев в густонаселенном районе Запорожья появилась безопасная школа с современным дизайном, интерактивным оборудованием и комфортной мебелью, где дети впервые за 5 лет могут учиться оффлайн,

– заявил Федоров.

И добавил: наш план на 2025 год – 25 "подземных школ" в Запорожской области.

Ранее мы информировали, что в 2024 году на строительство подземных школ в госбюджете предусмотрели 7,5 миллиарда гривен, в 2025 году – 11,2 миллиарда гривен. Также выделяют средства из местных бюджетов.