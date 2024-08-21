Инспекторы Службы образовательной безопасности начали работать в школах 20 регионов

На этой неделе в 20 регионах Украины начали работу инспекторы Службы образовательной безопасности. Они есть уже в 763 школах.

До завершения 2024 года инспекторы Службы образовательной безопасности будут работать уже в около 2000 школ. Сейчас идет специализированное обучение новобранцев.

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В школах будут работать инспекторы

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что ведомство постепенно вводит новые технические меры и обновляет маршруты патрулирования, чтобы они пролегали максимально приближенно к учебным заведениям. Также организуют сопровождение школьных автобусов.

Кроме того, с детьми продолжают работать ювенальные полицейские, школьные офицеры полиции и офицеры общины.

Наша цель – чтобы каждый участник образовательного процесса чувствовал себя защищенным!

– подчеркнул глава МВД.

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Какие функции будут выполнять

Офицеры Службы образовательной безопасности будут выполнять три основные функции: