Поліцейський или поліціянт: как называть украинского правоохранителя

4 июля в Украине отмечают День национальной полиции. Украинцы при этом часто спрашивают, как правильно называть стражей порядка.

Известный языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрак 1+1" разъяснил дилемму. И ответил на вопросы зрителей о том, как называть представителя Нацполиции Украины.

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Как называть украинского правоохранителя

Авраменко, в частности, объяснил, какой из предложенных вариантов правильнее: поліцейський, поліціянт, поліцай, полісмен, коп, правоохоронець, фаріон (укр.).

Начнем со словарей: у них мы найдем только форму "поліцейський" (укр.): и как существительное – "поліцейський" мне помог, и как прилагательное – "поліцейський" автомобиль,

– отметил языковед.

И добавил: такое же название – "поліцейський" (укр.) – мы найдем и в официальных источниках. Например: в положениях, законах и других документах.

Однако авторитетные языковеды советуют отдавать предпочтение форме "поліціянт" (укр.). Потому что так называемая частичка – ей – не свойственна украинскому языку. Ее используют в русских словах,

– уточнил языковед.

И добавил, что в качестве прилагательного языковеды советуют использовать слово "поліційний" (укр.). К примеру: "поліційний" автомобиль.

Что говорят другие языковеды

К слову, доктор филологических наук, профессор Александр Пономарев советовал: русское слово "полицейский" как существительное в значении представителя полиции следует переводить как "поліціянт" (укр.). А как прилагательное – "поліційний" (укр.).

А языковед, доктор филологических наук и профессор Екатерина Городенская со своей стороны акцентировала: по-украински органичнее использовать "поліційний" вместо "поліцейський" (укр.) и "поліціянт" вместо "поліцейський" (укр.).