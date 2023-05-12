В МОН рассказали, введут ли в школах Украины курс полового воспитания

В Минобразования рассказали, введут ли в школах Украины курс полового воспитания. Об этом говорится в ответе МОН общественной организации "Политическое действие женщин".

Однако, что интересно, она довольно неоднозначно: министр образования Оксен Лисовой и гендиректор Директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования Олег Ересько дали разные ответы. Об этом сообщила Ирина Тишко – соавторка петиции о половом воспитании, которая посылала запрос в МОН.

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Внедрят ли в школах половое воспитание

Министр образования заявил, что МОН разрабатывает проект стандартов, предусматривающих введение отдельного курса полового воспитания в школах. Он учитывает подобный опыт европейских стран. Сейчас идет разработка "просветительских программ, курсов, информационных и методических материалов" для детей и молодежи, родителей, учителей.

В то же время в Директорате дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН сообщили, что половое воспитание уже есть в программе как составляющая системы национального воспитания детей и молодежи.

Темы включены в содержание следующих обязательных учебных предметов:

"Я исследую мир" (1 – 4 классы);

"Основы здоровья"/ "Здоровье, безопасность и благополучие" (5 – 9 классы);

"Биология" (8 – 11 классы)".

Также ученикам предлагают следующие факультативные курсы:

"Я – мое здоровье – моя жизнь";

"Взрослей на здоровье";

"Почтение. Любовь. Секс";

"Защити себя от ВИЧ" / "Школа против СПИДа".