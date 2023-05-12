В МОН рассказали, введут ли в школах Украины курс полового воспитания

12 мая 2023, 18:39
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Источник:

УП

В Минобразования рассказали, введут ли в школах Украины курс полового воспитания. Об этом говорится в ответе МОН общественной организации "Политическое действие женщин".

Однако, что интересно, она довольно неоднозначно: министр образования Оксен Лисовой и гендиректор Директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования Олег Ересько дали разные ответы. Об этом сообщила Ирина Тишко – соавторка петиции о половом воспитании, которая посылала запрос в МОН.

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Внедрят ли в школах половое воспитание

Министр образования заявил, что МОН разрабатывает проект стандартов, предусматривающих введение отдельного курса полового воспитания в школах. Он учитывает подобный опыт европейских стран. Сейчас идет разработка "просветительских программ, курсов, информационных и методических материалов" для детей и молодежи, родителей, учителей.

В то же время в Директорате дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН сообщили, что половое воспитание уже есть в программе как составляющая системы национального воспитания детей и молодежи.

Темы включены в содержание следующих обязательных учебных предметов:

  • "Я исследую мир" (1 – 4 классы);
  • "Основы здоровья"/ "Здоровье, безопасность и благополучие" (5 – 9 классы);
  • "Биология" (8 – 11 классы)".

Также ученикам предлагают следующие факультативные курсы:

  • "Я – мое здоровье – моя жизнь";
  • "Взрослей на здоровье";
  • "Почтение. Любовь. Секс";
  • "Защити себя от ВИЧ" / "Школа против СПИДа".

По словам чиновника, МОН одобрило для использования также пособие для тренера "Репродуктивное здоровье и ответственное поведение учеников", "Здоровье молодежи и его составляющие" – для проведения интерактивных занятий, "7 шагов навстречу" – для работы с родителями вопросов полового воспитания.

Ересько добавил, что для реализации программ полового воспитания необходима подготовка педагогов, разработка современных учебных и методических материалов, а также информационная поддержка на уровне общин, СМИ, общества.

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Украинцы поддержали петицию об обязательном половом воспитании в школах

  • Петицию с требованием ввести обязательное половое воспитание в систему образования обнародовали 9 февраля.
  • Украинцы ее поддержали. В месяц эта петиция набрала более 25 тысяч подписей.
  • Авторы считают, что половое воспитание детей важно.
  • Половое воспитание поможет ученикам понять, как заботиться о своем здоровье и предупреждать риски половых заболеваний.
  • Также то, что сексуальность есть естественный аспект человеческого существования. И должно помочь детям подготовиться ко взрослой жизни.
  • Половое воспитание также учит детей и подростков о здоровых отношениях. Это может помочь им избежать ситуаций насилия, в том числе сексуального.
  • Петицию о внедрении обязательного полового воспитания в систему образования Украины рассмотрел глава государства Владимир Зеленский. Он поручил проработать соответствующие предложения правительства.
Автор: Марія Волошин