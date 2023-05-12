Однако, что интересно, она довольно неоднозначно: министр образования Оксен Лисовой и гендиректор Директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования Олег Ересько дали разные ответы. Об этом сообщила Ирина Тишко – соавторка петиции о половом воспитании, которая посылала запрос в МОН.
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Внедрят ли в школах половое воспитание
Министр образования заявил, что МОН разрабатывает проект стандартов, предусматривающих введение отдельного курса полового воспитания в школах. Он учитывает подобный опыт европейских стран. Сейчас идет разработка "просветительских программ, курсов, информационных и методических материалов" для детей и молодежи, родителей, учителей.
В то же время в Директорате дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН сообщили, что половое воспитание уже есть в программе как составляющая системы национального воспитания детей и молодежи.
Темы включены в содержание следующих обязательных учебных предметов:
- "Я исследую мир" (1 – 4 классы);
- "Основы здоровья"/ "Здоровье, безопасность и благополучие" (5 – 9 классы);
- "Биология" (8 – 11 классы)".
Также ученикам предлагают следующие факультативные курсы:
- "Я – мое здоровье – моя жизнь";
- "Взрослей на здоровье";
- "Почтение. Любовь. Секс";
- "Защити себя от ВИЧ" / "Школа против СПИДа".
По словам чиновника, МОН одобрило для использования также пособие для тренера "Репродуктивное здоровье и ответственное поведение учеников", "Здоровье молодежи и его составляющие" – для проведения интерактивных занятий, "7 шагов навстречу" – для работы с родителями вопросов полового воспитания.
Ересько добавил, что для реализации программ полового воспитания необходима подготовка педагогов, разработка современных учебных и методических материалов, а также информационная поддержка на уровне общин, СМИ, общества.
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Украинцы поддержали петицию об обязательном половом воспитании в школах
- Петицию с требованием ввести обязательное половое воспитание в систему образования обнародовали 9 февраля.
- Украинцы ее поддержали. В месяц эта петиция набрала более 25 тысяч подписей.
- Авторы считают, что половое воспитание детей важно.
- Половое воспитание поможет ученикам понять, как заботиться о своем здоровье и предупреждать риски половых заболеваний.
- Также то, что сексуальность есть естественный аспект человеческого существования. И должно помочь детям подготовиться ко взрослой жизни.
- Половое воспитание также учит детей и подростков о здоровых отношениях. Это может помочь им избежать ситуаций насилия, в том числе сексуального.
- Петицию о внедрении обязательного полового воспитания в систему образования Украины рассмотрел глава государства Владимир Зеленский. Он поручил проработать соответствующие предложения правительства.