Однак, що цікаво, вона є доволі неоднозначно: міністр освіти Оксен Лісовий та гендиректор Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Олег Єресько надали різні відповіді. Про це повідомила Ірина Тишко – співавторка петиції про статеве виховання, яка надсилала запит у МОН.
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Чи запровадять у школах статеве виховання
Міністр освіти заявив, що МОН розробляє проєкт стандартів, які передбачають впровадження окремого курсу статевого виховання у школах. Він враховуватиме подібний досвід європейських країн. Зараз триває розробка "просвітницьких програм, курсів, інформаційних та методичних матеріалів" для дітей та молоді, батьків, вчителів.
Водночас у Директораті дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН повідомили, що статеве виховання уже є в програмі як складник системи національного виховання дітей та молоді.
Теми включені у зміст таких обов'язкових навчальних предметів:
- "Я досліджую світ" (1 – 4 класи);
- "Основи здоров'я"/ "Здоров'я, безпека та добробут" (5 – 9 класи);
- "Біологія" (8 – 11 класи)".
Також учням пропонують такі факультативні курси:
- "Я – моє здоров'я – моє життя";
- "Дорослішай на здоров'я";
- "Повага. Любов. Секс";
- "Захисти себе від ВІЛ"/"Школа проти СНІДу".
За словами чиновника, МОН схвалило для використання також посібник для тренера "Репродуктивне здоров'я та відповідальна поведінка учнівської молоді", "Здоров'я молоді та його складові" – для проведення інтерактивних занять, "7 кроків назустріч" – для роботи з батьками з питань статевого виховання.
Єресько додав, що для реалізації програм статевого виховання потрібна підготовка педагогів, розроблення сучасних навчальних і методичних матеріалів, а також інформаційна підтримка на рівні громад, ЗМІ, суспільства.
До теми Зеленський відповів на петицію про запровадження статевого виховання в освіті
Українці підтримали петицію про обов'язкове статеве виховання у школах
- Петицію з вимогою запровадити обов'язкове статеве виховання в систему освіти оприлюднили 9 лютого.
- Українці підтримали її. За місяць ця петиція набрала понад 25 тисяч підписів.
- Автори вважають, що статеве виховання дітей важливе.
- Статеве виховання допоможе учням зрозуміти, як дбати про своє здоров'я і попереджувати ризики статевих захворювань.
- Також те, що сексуальність є природним аспектом людського існування. І має допомогти дітям підготуватися до дорослого життя.
- Статеве виховання також навчає дітей та підлітків про здорові стосунки. Це може допомогти їм уникнути ситуацій насильства, зокрема сексуального.
- Петицію про впровадження обов'язкового статевого виховання у систему освіти України розглянув глава нашої держави Володимир Зеленський. Він доручив опрацювати відповідні пропозиції уряду.