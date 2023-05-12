Однак, що цікаво, вона є доволі неоднозначно: міністр освіти Оксен Лісовий та гендиректор Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Олег Єресько надали різні відповіді. Про це повідомила Ірина Тишко – співавторка петиції про статеве виховання, яка надсилала запит у МОН.

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Чи запровадять у школах статеве виховання

Міністр освіти заявив, що МОН розробляє проєкт стандартів, які передбачають впровадження окремого курсу статевого виховання у школах. Він враховуватиме подібний досвід європейських країн. Зараз триває розробка "просвітницьких програм, курсів, інформаційних та методичних матеріалів" для дітей та молоді, батьків, вчителів.

Водночас у Директораті дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН повідомили, що статеве виховання уже є в програмі як складник системи національного виховання дітей та молоді.

Теми включені у зміст таких обов'язкових навчальних предметів:

"Я досліджую світ" (1 – 4 класи);

"Основи здоров'я"/ "Здоров'я, безпека та добробут" (5 – 9 класи);

"Біологія" (8 – 11 класи)".

Також учням пропонують такі факультативні курси:

"Я – моє здоров'я – моє життя";

"Дорослішай на здоров'я";

"Повага. Любов. Секс";

"Захисти себе від ВІЛ"/"Школа проти СНІДу".