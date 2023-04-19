Польша и Германия расширили список мест на НМТ: в чем причина
Источник:МОН України
Тысячи украинских школьников будут сдавать национальный мультимедийный тест за пределами Украины. Чтобы такую возможность получили все желающие, список мест в некоторых странах пришлось расширить.
Украина приложила много усилий к тому, чтобы все ученики, которые в результате полномасштабного российского нападения были вынуждены выехать за границу, имели возможность составить НМТ. Желающих оказалось так много, что в Польше и Германии стало не хватать мест для проведения теста.
Не пропустите Украинские школы предлагают перевести на 12-летнюю систему образования
Чтобы доступ к сдаче теста имели все желающие, наши партнеры откликнулись на просьбу расширить количество мест, в котором украинские выпускники смогут пройти НМТ. Дополнительные специально оборудованные компьютерные центры будут обустроены в Варшаве, Кракове, Мюнхене и Кельне.
Также выпускникам сообщили, что при наличии персонального кабинета и выборе не слишком удобной локации для сдачи экзамена это место можно изменить.
После получения сертификата можно до 7 мая 2023 года изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к местонахождению во время проведения НМТ,
– говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что регистрацию на НМТ за границей прошли около 16 тысяч украинских выпускников.
Национальный мультимедийный тест: кратко
- Учащиеся будут сдавать тесты по трем предметам (украинскому языку, математике и предмету по выбору).
- Продолжительность теста – 180 минут. Время между блоками учащиеся могут распределяться самостоятельно.
- В июне состоится первая сессия НМТ, кто не смог явиться на тест по уважительной причине – сможет сдать его в июле.
- Регистрация продлится в течение июля, подтверждение регистрации и места прохождения – в мае.
- Вступительная кампания в высшие учебные заведения продлится в июле и августе.