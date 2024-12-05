Украинцы смогут получить почти тысячу гривен на покупку книг
Украинцы смогут получить в декабре деньги от государства на покупку книг. Их будут "раздавать" в Дии.
Это предусматривает принятое правительством постановление о запуске еКниги в Дии. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Минцифры.
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Украинцы получат деньги на книги
Так, все украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривен от государства на покупку украинских книг. Оформить заявление на выплаты можно будет за несколько кликов в приложении Дия.
Деньги можно будет потратить на такие книги:
- бумажные;
- электронные;
- аудиокниги.
Подробнее об услуге в Минцифры обещают рассказать позже.
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Какие книги советует прочитать Федоров
Вице-премьер Михаил Федоров при этом рассказал, какие книги стоит прочитать украинцам. В частности, назвал три книги об эффективности, мотивации, а также об истории:
- "Без усилий. Достигайте важного легче" Грега Маккеона;
- "Научиться учиться. Как запустить свой мозг на полную" Барбары Окли;
- "Преодолеть прошлое: глобальная история Украины" Ярослава Грицака.
Напомним также, что украинцы могут получить от государства "тысячу Зеленского". Оформить зимнюю поддержку можно с 1 до 31 декабря 2024 года. Деньги необходимо использовать до конца февраля 2025 года. Эти средства можно будет потратить и на образование.