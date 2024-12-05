Це передбачає ухвалена урядом постанова про запуск єКниги в Дії. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Мінцифри.

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Українці отримають гроші на книги

Так, усі українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, зможуть отримати 908 гривень від держави на купівлю українських книжок. Оформити заяву на виплати можна буде за кілька кліків у застосунку Дія.

Гроші можна буде витрати на такі книги:

паперові;

електронні;

аудіокниги.

Детальніше про послугу у Мінцифри обіцяють розказати пізніше.

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Які книги радить прочитати Федоров

Віцепрем'єр Михайло Федоров при цьому розповів, які книги варто прочитати українцям. Зокрема, назвав три книги про ефективність, мотивацію, а також про історію:

"Без зусиль. Досягайте важливого легше" Ґреґа Маккеона; "Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на повну" Барбари Оклі; "Подолати минуле: глобальна історія України" Ярослава Грицака.

Нагадаємо також, що українці можуть отримати від держави "тисячу Зеленського". Оформити зимову підтримку можна з 1 до 31 грудня 2024 року. Гроші необхідно використати до кінця лютого 2025 року. Ці кошти можна буде витратити і на освіту.