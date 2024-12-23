Пончик, пампушок или донат: как правильно назвать рождественское лакомство
Через несколько дней Рождество, и хозяйки просматривают рецепты пампушек, которые являются частью праздничного ужина. Но знаете ли вы, как правильно называть это блюдо?
Вкусное, рыхлое и ароматное блюдо пампушки имеет ряд секретов приготовления и названий для его обозначения. В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" 24 Канал рассказывает, как называть выпечку – пампух или пончик.
Смотрите также Почему именно кутья, узвар и пампушки – символы рождественского стола
Названий немало и все правильные
Пончики у украинцев ассоциируются с зимой и Рождеством. У каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт этого блюда, а форма, размер, начинка и даже название зависит от региона.
Что такое пампушка?Небольшая круглая пышная булочка, изготовленная из дрожжевого теста – жареная или печеная с начинкой.
Пампухи были известны еще во времена Древнего Рима. После короткого периода забвения их снова начали готовить в XV веке. В нашу выпечку слово "пампушка" пришло из немецкого – рfannkuchen "оладушек, блинчик" и есть в нескольких славянских языках.
Как же называют эту выпечку украинцы:
- "пампух"
- "пампушка"
- "пампушок"
- "панпух"
- "панпуха"
- "панпу́шка"
- "пончик"
- "пундик"
- "пухтик"
Все эти слова – украинские, а русизмом является слово пышка.
Сейчас пампушки популярны во всем мире, где живут украинцы. Пампухи бывают печеные и жареные в масле, сливочном масле или смальце.
Печеные пампушки подают к борщу вместо хлеба, часто их поливают чесночной поливкой и посыпают зеленью.
Пампушки к борщу / фото Википедия
А жареные пампушки, обычно со сладкими начинками, – ягодами, маком, вареньем и посыпаются сахарной пудрой или сахаром.
На сладкие рождественские пончики шла только белая мука и самая вкусная начинка. Пампушками, орехами, яблоками благодарили колядников за приветствие, поэтому они должны были смаковать лучше всего. А еще – пампушки были свадебными сладостями.
Пампушки с вишнями: смотрите видео
В некоторых регионах пампушку и пончик отличают именно способ приготовления: первый печется, второй – жарится.
Сегодня можем встретить пончики в кондитерских под названием берлинер или донат.
Берлинер или берлинский пончик – это та же сдоба с традиционной начинкой из клубничного или сливового конфитюра или крема.
Донат – этот пончик символ Соединенных Штатов. Он имеет торообразную форму – форму кольца, то есть с дыркой, очень сладкий, обычно без начинки, но с одной стороны покрыт глазурью.
Пончики-донаты / Freepik
Во Львове на зимние праздники проводили Праздник пончика, когда приезжали пекари со всех уголков Украины.
А еще так называют в народе сорт белых слив пампуха Prunus insititia.