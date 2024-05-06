Как правильно на украинском называть первый день и неделю после Пасхи

В Украине началась Светлая неделя или Светлая Седмица. Так называют семидневный период после Воскресения Христова.

Каждый день Светлой недели является особенным и имеет свои традиции. А как украинцы называют первый день после Пасхи, расскажет Образование 24.

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Как правильно называть первый день после Пасхи

В Украине первый день после Воскресения Господня имеет разные названия. В частности, такие:

Поливаний понеділок;

Обливаний понеділок;

Великодній понеділок;

Уливанка;

Волочильний понеділок.

Интересным названием является, в частности, "Волочильний" понедельник. Существует две версии происхождения названия. В этот день замужние женщины часто устраивали у себя вечеринки для незамужних парней и девушек. Парни ходили ("волочились") от дома к дому и собирали подарки. Так праздник получил свое название. Вторая версия происхождения – традиция посещения всех родственников на второй день Пасхи.

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В понедельник после Пасхи вода становится целебной

Считали, что вода в Пасхальный понедельник становится целебной и оздоравливает людей.

На следующий день после Пасхи в Украине сохранился обычай обливать друг друга водой. На сегодня ритуал превратился в развлечение для молодежи. Лучше всего обычай сохранился на Западе Украины.

Ранее на площадях городов в Украине даже устраивали массовые обливания водой всех участников действа. Но во время войны такие мероприятия не происходят.