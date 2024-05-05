Символизм Господнего Воскресения можно проследить и в языковых традициях. В частности, запечатлены они во фразеологизмах, о которых расскажет Образование 24.
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Какие фразеологизмы и поговорки о Пасхе стоит знать
В Институте языкознания имени Потебни НАН Украины рассказали об интересных фразеологизмах и поговорках, которые вы можете употреблять к Пасхе.
- Як на Великдень (вдягнутися, прибратися) – очень пышно, по-праздничному.
- Не к Різдву йде, а к Великодню: уночі тріщить, а вдень плющить.
- Не кожний день Великдень, а хліб не паска.
- На Великдень на соломі, проти сонця діти грались собі крашанками.
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Пасхальные фразеологизмы с Луганщины
Популяризатор языка Седа Власова взамен отметила: Пасха – возможность в очередной раз подсветить украинскость нашей Луганщины. І предложила подборку пасхальных фразеологизмов из этого региона:
- Багато пасок з'їв/ з'їла – говорим о зрелом человеке;
- до японської Паски робити – очень долго;
- як яйце на Паску – говорим о ярком и нелепых нарядах;
- як дурний на Паску (наїстися) – досыта;
- відгуляли дівки Паску – говорим о хороших временах, что прошли;
- як чорт на паску (витріщатися) – враждебно, неприязненно;
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