Кожен день Світлого тижня є особливим і має свої традиції. А як українці називають перший день після Пасхи, розкаже Освіта 24.
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Як правильно називати перший день після Великодня
В Україні перший день після Воскресіння Господнього має різні назви. Зокрема, такі:
- Поливаний понеділок;
- Обливаний понеділок;
- Великодній понеділок;
- Уливанка;
- Волочильний понеділок.
Цікавою назвоє є, зокрема, Волочільний понеділок. Існує дві версії походження назви. У цей день заміжні жінки часто влаштовували у себе вечорниці для незаміжніх парубків і дівчат. Хлопці ходили ("волочилися") від хати до хати та збирали подарунки. Так свято отримало свою назву. Друга версія походження – традиція відвідування усіх родичів на другий день Великодня.
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У понеділок після Великодня вода стає цілющою
Вважали, що вода у Великодній понеділок стає цілющою та оздоровлює людей.
Наступного дня після Великодня в Україні зберігся звичай обливати одні одних водою. На сьогодні ритуал перетворився на розвагу для молоді. Найкраще звичай зберігся на Заході України.
Раніше на площах міст в Україні навіть влаштовували масові обливання водою усіх учасників дійства. Але у час війни такі заходи не відбуваються.
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