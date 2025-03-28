Слова "поняв" в украинском языке нет – но есть множество интереснейших вариантов

Часто русизмы используются потому, что они короче или проще. А некоторые утверждают, что и интереснее. Но это совсем не так, потому что в украинском языке множество интереснейших синонимов.

Встречали в разговоре слово "поняв"? 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" рассказывает об украинских соответствиях к нему, ссылаясь на @lara_ukr.

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Как заменить слово "понял"

Откажитесь от калькированного слова "поняв", которое используют в знак понимания и даже согласия.

Кстати, точно неизвестно, из какого языка оно появилось в украинском – то ли из русского – "понял, понимать", или польского – "pojąć". Но все-таки оно было навеяно и стало суржиком.

Слово достаточно распространено как суржик, но в украинских говорах и произведениях оно не встречается. При переводе на украинский самый распространенный аналог к "понял" – "зрозумів".

Однако, есть еще множество синонимов, которые вспомнили украинцы на ресурсе "Словообразование", и речь идет не только о диалектизмах. Познакомьтесь с этими интересными соответствиями и возьмите что-то в свою речь.

збагнув,

второпав,

допетрав,

дібрав,

дійшов,

дотямив / втямив

дотумкав,

докумекав / вкумекав,

вняв / уняв,

осяг,

розчолопав,

розчумав,

вхопив.

Эти слова придадут эмоциональную окраску вашему разговору и согласию. А можно каждый раз использовать другое слово и удивлять собеседников.

Кроме того, порадуйте себя тем, что в русском языке нет столько соответствий, большинство из приведенных примеров при переводе будут только "понял".

Каким словом заменить "понял": смотрите видео

Украинский язык очень богат на синонимы, а именно они делают разговор интересным и разнообразным. И больше всего синонимов к слову "говорить".