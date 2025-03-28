Слова "поняв" в украинском языке нет – но есть множество интереснейших вариантов
- В украинском языке слово "понял" не существует.
- К этому слову есть немало синонимов, которые придадут эмоциональную окраску разговору.
Часто русизмы используются потому, что они короче или проще. А некоторые утверждают, что и интереснее. Но это совсем не так, потому что в украинском языке множество интереснейших синонимов.
Встречали в разговоре слово "поняв"? 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" рассказывает об украинских соответствиях к нему, ссылаясь на @lara_ukr.
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Как заменить слово "понял"
Откажитесь от калькированного слова "поняв", которое используют в знак понимания и даже согласия.
Кстати, точно неизвестно, из какого языка оно появилось в украинском – то ли из русского – "понял, понимать", или польского – "pojąć". Но все-таки оно было навеяно и стало суржиком.
Слово достаточно распространено как суржик, но в украинских говорах и произведениях оно не встречается. При переводе на украинский самый распространенный аналог к "понял" – "зрозумів".
Однако, есть еще множество синонимов, которые вспомнили украинцы на ресурсе "Словообразование", и речь идет не только о диалектизмах. Познакомьтесь с этими интересными соответствиями и возьмите что-то в свою речь.
- збагнув,
- второпав,
- допетрав,
- дібрав,
- дійшов,
- дотямив / втямив
- дотумкав,
- докумекав / вкумекав,
- вняв / уняв,
- осяг,
- розчолопав,
- розчумав,
- вхопив.
Эти слова придадут эмоциональную окраску вашему разговору и согласию. А можно каждый раз использовать другое слово и удивлять собеседников.
Кроме того, порадуйте себя тем, что в русском языке нет столько соответствий, большинство из приведенных примеров при переводе будут только "понял".
Каким словом заменить "понял": смотрите видео
Украинский язык очень богат на синонимы, а именно они делают разговор интересным и разнообразным. И больше всего синонимов к слову "говорить".