Какие книги чаще всего покупали украинцы в 2023 году

9 декабря 2023, 16:04
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Источник:

Украинский институт книги

До Национальной недели чтения Украинский Институт Книги обнародовал список книг, как чаще покупали земляки в 2023 году.

Для этого провели небольшой опрос. Книги были объединены в 4 номинации.

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Какие книги чаще всего покупали украинцы в 2023 году

Так, самые популярные издания определили в следующих номинациях:

  • самая популярная украинская классика;
  • самые популярные книги современных украинских авторов;
  • самые популярные переводы;
  • самые популярные книги для детей.

Самая популярная украинская классика

  • "Город" Валерьяна Подмогильного;
  • "Записки курносого Мефистофеля" Владимира Винниченко;
  • "Тигроловы" и "Сад Гетсиманский" Ивана Багряного;
  • "Повесть о санаторийной зоне" Николая Хвылевого.

Самые популярные книги современных украинских авторов

  • "Я вижу, вас интересует тьма" Иллариона Павлюка;
  • "Стремянка" Евгении Кузнецовой;
  • "Новые Темные Вики. Колония" Макса Кидрука;
  • "Танцы с костями" Андрея Семенкова.

Самые популярные переводы

  • "Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки" авторов Михаэль Бар-Зохар и Ниссим Мишаль;
  • "Фактор Черчилля Как один человек изменил историю" Бориса Джонсона.

Самые популярные книги для детей

В списке популярнейших книг для детей – как украинские, так и переводные издания иностранных авторов.

  • "Малыши об интимных вещах" Юлии Ярмоленко;
  • "Тореадоры из Васюковки" Всеволода Нестайко.
Раньше мы также сообщали, что в течение 4 – 10 декабря в Украине состоится "Национальная неделя чтения". Цель всеукраинской информационно-просветительской акции – консолидация общества вокруг чтения как жизненной стратегии.
Автор: Марія Волошин