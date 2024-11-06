Популярный учитель объяснил, почему молодежь не идет работать в школы
Многие молодые учителя не хотят работать в школе. В частности, они не спешат в профессию сразу после окончания педагогического вуза.
Значительной преградой в этом случае являются низкие зарплаты, ведь такие люди не имеют денежной мотивации. И эта проблема возникла задолго до начала войны в Украине, отметил популярный киевский учитель физики и информатики, звезда TikTok Руслан Цыганков в интервью Службе образовательного омбудсмена, передает 24 Канал.
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Почему молодежь не хочет работать учителями
Педагог считает, что учителя за свою работу должны получать значительно больше. Только так можно поощрить молодых специалистов идти работать в школу.
Во-первых – это денежная мотивация. Точнее ее отсутствие. Так, сейчас война – львиная часть бюджетных денег должна идти на войско. Но тот, кто занимается заработной платой бюджетников, не учитывает их весомый вклад в общество,
– заявил киевский учитель.
И подчеркнул, что педагоги занимаются будущим страны: учат маленьких украинцев, чтобы они стали великими людьми. А это очень важная миссия.
Также Цыганков отметил, что молодым учителям часто не хватает принятия от старших коллег в школах.
Во-вторых, это не восприятие молодых коллег коллективом. Много историй, когда молодого учителя выживали из школы из-за непонимания его коллегами, которые не хотят воспринимать, что мир вокруг быстро меняется,
– резюмировал Цыганков.
- Ранее коллега Цыганкова по профессии, учитель киевской школы Артур Пройдаков, рассказал в интервью 24 Каналу, учителей каких предметов не хватает в школах. Об этом вы можете прочитать по ссылке.