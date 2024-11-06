Значительной преградой в этом случае являются низкие зарплаты, ведь такие люди не имеют денежной мотивации. И эта проблема возникла задолго до начала войны в Украине, отметил популярный киевский учитель физики и информатики, звезда TikTok Руслан Цыганков в интервью Службе образовательного омбудсмена, передает 24 Канал.

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Почему молодежь не хочет работать учителями

Педагог считает, что учителя за свою работу должны получать значительно больше. Только так можно поощрить молодых специалистов идти работать в школу.

Во-первых – это денежная мотивация. Точнее ее отсутствие. Так, сейчас война – львиная часть бюджетных денег должна идти на войско. Но тот, кто занимается заработной платой бюджетников, не учитывает их весомый вклад в общество,

– заявил киевский учитель.

И подчеркнул, что педагоги занимаются будущим страны: учат маленьких украинцев, чтобы они стали великими людьми. А это очень важная миссия.

Также Цыганков отметил, что молодым учителям часто не хватает принятия от старших коллег в школах.

Во-вторых, это не восприятие молодых коллег коллективом. Много историй, когда молодого учителя выживали из школы из-за непонимания его коллегами, которые не хотят воспринимать, что мир вокруг быстро меняется,

– резюмировал Цыганков.