Значною перепоною у цьому разі є низькі зарплати, адже такі люди не мають грошової мотивації. І ця проблема виникла задовго до початку війни в Україні, зазначив популярний київський учитель фізики та інформатики, зірка TikTok Руслан Циганков в інтерв'ю Службі освітнього омбудсмена, передає 24 Канал.

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Чому молодь не хоче працювати вчителями

Педагог вважає, що вчителі за свою роботу повинні отримувати значно більше. Лише так можна заохотити молодих фахівців йти працювати до школи.

По-перше – це грошова мотивація. Точніше її відсутність. Так, зараз війна – левова частина бюджетних грошей має йти на військо. Але той, хто займається заробітною платою бюджетників, не враховує їх вагомий внесок у суспільство,

– заявив київський вчитель.

І наголосив, що педагоги займаються майбутнім країни: навчають маленьких українців, аби вони стали великими людьми. А це дуже важлива місія.

Також Циганков зазначив, що молодим вчителям часто не вистачає прийняття від старших колег у школах.

По-друге, це не сприйняття молодих колег колективом. Багато історій, коли молодого вчителя виживали зі школи через нерозуміння його колегами, які не хочуть сприймати, що світ навколо швидко змінюється,

– резюмував Циганков.