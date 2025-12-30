Изменения могут касаться поступающих на бакалавриат и медицинскую магистратуру. Такое предложение есть в Порядке приема на обучение в вузы в 2026 году, который обнародовало МОН, рассказывает 24 Канал.
Какие изменения предлагают участникам НМТ?
Порядок содержит правила проведения вступительной кампании в вузы будущих бакалавров, магистров и аспирантов. Документ МОН предложило на общественное обсуждение.
МОН предлагает установить пороговый балл для участников НМТ, которые смогут получить право поступления в вузы, по украинскому языку на уровне 8 тестовых баллов. То есть повысить на 1 балл, если сравнить с 2025 годом.
По истории Украины пороговый балл предлагают установить на уровне 9 тестовых баллов. То есть тоже повысить на 1 балл, если сравнить с 2025 годом.
Именно это количество тестовых баллов по этим двум предметам тогда будет соответствовать 100 баллам по рейтинговой шкале, которую используют для конкурсного отбора в вузы.
Как реагируют украинцы?
Украинцы активно прокомментировали эту тему. Свои комментарии они оставили под постом Osvita.ua в фейсбуке. Большинство отзывов – негативные. Вот что написали земляки:
Ну еще 20 – 30 тысяч поедут учиться за границу, проблем то... Вы сначала создайте условия, чтобы украинское образование ценилась и давала перспективу тем кто ее получает, а не от обратного...
Главное, чтобы космоса не достичь. Потому что такое впечатление, что студентов нам не надо.
Замечательно! Тревоги, блэкауты, а пороги повысить!
Да уже напишите прямо: очень нужно сократить ЗВО, а потому мы будем ставить такие условия, чтобы ни один не поступил в вуз.
Сначала увеличьте количество часов на изучение истории Украины, с этим количеством часов это катастрофа, а потом можно будет разговаривать об увеличении проходного балла ВНО.
И дайте детям возможность поступать на контракт без экзаменов. Война, свет выключают, родители находят средства на обучение и не вывозят детей на обучение за границу, а в высоких кабинетах все равно придумывают для них то ВНО, то НМТ.
Так и надо: высшее образование у нас не обязательно, и в вуз должны идти люди, которые хоть что-то знают, а не двоечники.
Все правильно: учиться в вузах должны умные и способные, а не все, кому заблагорассудится и имеет деньги. Пороговые баллы надо поднять по всем предметам.
Посмотрите, в каких условиях нашим детям приходится сдавать НМТ: 4 предмета за 4 часа и 20 минут перерыва.
Пусть повышают. Детям уже легче поступать за границей – при том, что там качественнее образование, чем в Украине с ее вечными теоретиками на кафедрах.
Комментарии украинцев относительно НМТ / скриншот
Какие правила вступительной кампании согласовали?
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2026 года". Документ в начале декабря приняла Рада.
- НМО в 2026 году будет происходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будут также дополнительные сессии тестирования, сообщал глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.
- Составление ГИА не предусмотрели.
- Перечень предметов НМТ остается неизменным. Поступающие будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Все результаты НМТ, начиная с 2023 года, остаются в силе. Их можно использовать при поступлении в 2026 году.