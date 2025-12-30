"Студентов не надо, поедут за границу": украинцев возмутила идея повышения баллов на НМТ

Изменения могут касаться поступающих на бакалавриат и медицинскую магистратуру. Такое предложение есть в Порядке приема на обучение в вузы в 2026 году, который обнародовало МОН, рассказывает 24 Канал.

Какие изменения предлагают участникам НМТ?

Порядок содержит правила проведения вступительной кампании в вузы будущих бакалавров, магистров и аспирантов. Документ МОН предложило на общественное обсуждение.

МОН предлагает установить пороговый балл для участников НМТ, которые смогут получить право поступления в вузы, по украинскому языку на уровне 8 тестовых баллов. То есть повысить на 1 балл, если сравнить с 2025 годом.

По истории Украины пороговый балл предлагают установить на уровне 9 тестовых баллов. То есть тоже повысить на 1 балл, если сравнить с 2025 годом.

Именно это количество тестовых баллов по этим двум предметам тогда будет соответствовать 100 баллам по рейтинговой шкале, которую используют для конкурсного отбора в вузы.

Как реагируют украинцы?

Украинцы активно прокомментировали эту тему. Свои комментарии они оставили под постом Osvita.ua в фейсбуке. Большинство отзывов – негативные. Вот что написали земляки:

Ну еще 20 – 30 тысяч поедут учиться за границу, проблем то... Вы сначала создайте условия, чтобы украинское образование ценилась и давала перспективу тем кто ее получает, а не от обратного...

Главное, чтобы космоса не достичь. Потому что такое впечатление, что студентов нам не надо.

Замечательно! Тревоги, блэкауты, а пороги повысить!

Да уже напишите прямо: очень нужно сократить ЗВО, а потому мы будем ставить такие условия, чтобы ни один не поступил в вуз.

Сначала увеличьте количество часов на изучение истории Украины, с этим количеством часов это катастрофа, а потом можно будет разговаривать об увеличении проходного балла ВНО.

И дайте детям возможность поступать на контракт без экзаменов. Война, свет выключают, родители находят средства на обучение и не вывозят детей на обучение за границу, а в высоких кабинетах все равно придумывают для них то ВНО, то НМТ.

Так и надо: высшее образование у нас не обязательно, и в вуз должны идти люди, которые хоть что-то знают, а не двоечники.

Все правильно: учиться в вузах должны умные и способные, а не все, кому заблагорассудится и имеет деньги. Пороговые баллы надо поднять по всем предметам.

Посмотрите, в каких условиях нашим детям приходится сдавать НМТ: 4 предмета за 4 часа и 20 минут перерыва.

Пусть повышают. Детям уже легче поступать за границей – при том, что там качественнее образование, чем в Украине с ее вечными теоретиками на кафедрах.



Комментарии украинцев относительно НМТ / скриншот

Какие правила вступительной кампании согласовали?