"Студентів не треба, поїдуть за кордон": українців обурила ідея підвищення балів на НМТ

Зміни можуть стосуватися вступників на бакалаврат та медичну магістратуру. Така пропозиція є у Порядку прийому на навчання до вишів у 2026 році, який оприлюднило МОН, розповідає 24 Канал.

Які зміни пропонують учасникам НМТ?

Порядок містить правила проведення вступної кампанії до вишів майбутніх бакалаврів, магістрів та аспірантів. Документ МОН запропонувало на громадське обговорення.

МОН пропонує встановити пороговий бал для учасників НМТ, які зможуть отримати право вступу до вишів, з української мови на рівні 8 тестових балів. Тобто підвищити на 1 бал, якщо порівняти з 2025 роком.

З історії України пороговий бал пропонують встановити на рівні 9 тестових балів. Тобто теж підвищити на 1 бал, якщо порівняти з 2025 роком.

Саме ця кількість тестових балів з цих двох предметів тоді відповідатиме 100 балам за рейтинговою шкалою, яку використовують для конкурсного відбору до вишів.

Як реагують українці?

Українці активно прокоментували цю тему. Свої коментарі вони залишили під постом Osvita.ua у фейсбуці. Більшість відгуків – негативні. Ось що написали краяни:

Ну ще 20 – 30 тисяч поїдуть вчитись за кордон, проблем то... Ви спочатку створіть умови, щоб українська освіта цінувалась і давала перспективу тим хто її здобуває, а не від зворотного...

Головне, щоб космосу не досягнути. Бо таке враження, що студентів нам не треба.

Чудово! Тривоги, блекаути, а пороги підвищити!

Та уже напишіть прямо: дуже потрібно скоротити ЗВО, а тому ми будемо ставити такі умови, щоб жоден не вступив до вишу.

Спочатку збільште кількість годин на вивчення Історії України, з цією кількістю годин це катастрофа, а потім можна буде розмовляти про збільшення прохідного балу ЗНО.

Та дайте дітям можливість вступати на контракт без іспитів. Війна, світло вимикають, батьки знаходять кошти на навчання і не вивозять дітей на навчання за кордон, а у високих кабінетах одно придумують для них то ЗНО, то НМТ.

Так і треба: вища освіта у нас не обов'язкова, і у виш мають йти люди, які хоч щось знають, а не двієчники.

Все правильно: навчатися у вишах мають розумні і здібні, а не всі, кому заманеться і має гроші. Порогові бали треба підняти з усіх предметів.

Подивіться, в яких умовах нашим дітям доводиться складати НМТ: 4 предмети за 4 години і 20 хвилин перерви.

Нехай підвищують. Дітям вже легше вступати за кордоном – при тому, що там якісніша освіта, ніж в Україні з її вічними теоретиками на кафедрах.



Коментарі українців щодо НМТ / скриншот

