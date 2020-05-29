Впервые в истории последний звонок прошел онлайн: фото, видео и реакция соцсетей

В последний день учебного года, 29 мая, в Украине школьники празднуют последний звонок. Однако из-за нынешней ситуации с пандемией коронавируса, впервые в истории последний звонок пройдет онлайн.

Сайт Киевгорадминистрации сообщил, что празднование последнего звонка в столице для всех школьников состоится 29 мая онлайн.

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"29 мая в 12:15 состоится празднование дня "Последнего звонка – 2020" онлайн. К сожалению, карантин, вызванный пандемией COVID-19, внес свои коррективы и традиционный торжественный формат празднования изменился на онлайн. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет обучения, праздник "Последнего звонка – 2020" организовали онлайн на телеканале "Киев", – говорится в сообщении.

От традиционной линейки отказались в Луцке, Виннице, Одессе, Львове, Житомире, Ивано-Франковске и многих других городах.

Как прошло празднование последнего звонка в других городах Украины

Директора школ города Ровно придумали для школьников и выпускников альтернативу. Для всех школьников, которые лишены возможности услышать последний звонок, они сделали сюрприз – школьный звонок прозвучал из каждого двора школы.

"Уверена – это звонок услышат все 29 690 школьников города. И совсем по-особому будет звучать он для 1 402 ровенских выпускников 2020 года. Спасибо всем учителям, ученикам и родителям за науку, понимание и сотрудничество в этом непростом для всех учебном году. До встречи в родных школах!", – рассказала заместитель городского головы Галина Кульчинская.

Как реагируют в сети на "Последний звонок – 2020" онлайн

Мені так шкода брата і всіх цьогорічних випускників

Сьогодні в нього б мав бути останній дзвоник, випускний вальс. А не буде нічого. І випуску нормального не буде... — Аліна (@aa_llya) May 29, 2020

зато квіти на останній дзвоник не треба буде купляти — ярина, а не ірина (@martynivyaryna) May 24, 2020

Останній дзвоник в Zoom - незвичний експіріенс )) — Sasha Odarchuk (@Odarchuk) May 29, 2020