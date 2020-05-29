24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Likar Афиша
more

Впервые в истории последний звонок прошел онлайн: фото, видео и реакция соцсетей

- Читати новину українською
Последний звонок 2020 онлайн: видео, фото 29 мая 2020
Последний звонок 2020 / Фото из открытых источников

В последний день учебного года, 29 мая, в Украине школьники празднуют последний звонок. Однако из-за нынешней ситуации с пандемией коронавируса, впервые в истории последний звонок пройдет онлайн.

Сайт Киевгорадминистрации сообщил, что празднование последнего звонка в столице для всех школьников состоится 29 мая онлайн.

Читайте также Последний звонок 2020: лучшая подборка картинок

"29 мая в 12:15 состоится празднование дня "Последнего звонка – 2020" онлайн. К сожалению, карантин, вызванный пандемией COVID-19, внес свои коррективы и традиционный торжественный формат празднования изменился на онлайн. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет обучения, праздник "Последнего звонка – 2020" организовали онлайн на телеканале "Киев", – говорится в сообщении.

От традиционной линейки отказались в Луцке, Виннице, Одессе, Львове, Житомире, Ивано-Франковске и многих других городах.

Как прошло празднование последнего звонка в других городах Украины

Директора школ города Ровно придумали для школьников и выпускников альтернативу. Для всех школьников, которые лишены возможности  услышать последний звонок, они сделали сюрприз – школьный звонок прозвучал из каждого двора школы.

"Уверена – это звонок услышат все 29 690 школьников города. И совсем по-особому будет звучать он для 1 402 ровенских выпускников 2020 года. Спасибо всем учителям, ученикам и родителям за науку, понимание и сотрудничество в этом непростом для всех учебном году. До встречи в родных школах!", – рассказала заместитель городского головы Галина Кульчинская.

Как реагируют в сети на "Последний звонок – 2020" онлайн

 

Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Учеба Образование в Украине
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Пробное ВНО 2020: в Киеве и по всей Украине перенесли – новые даты
13 мая , 15:41 Пробное ВНО 2020: в Киеве и по всей Украине перенесли – новые даты
Ростислав Струтинський
Для абитуриентов с оккупированных территорий процедуру поступления упростил 91 вуз: перечень
12 мая , 23:03 Для абитуриентов с оккупированных территорий процедуру поступления упростил 91 вуз: перечень
Ірина Вихрущ
Всеукраинскую школу онлайн планируют продолжить даже после пандемии коронавируса
12 мая , 22:22 Всеукраинскую школу онлайн планируют продолжить даже после пандемии коронавируса
Василь Денисюк