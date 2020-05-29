Вперше в історії останній дзвоник пройшов онлайн: фото, відео та реакція соцмереж
В останній день навчального року, 29 травня, в Україні школярі святкують останній дзвоник. Однак через цьогорічну ситуацію з пандемією коронавірусу, вперше в історії останній дзвоник пройде онлайн.
Сайт Київміськадміністрації повідомив, що святкування останнього дзвоника у столиці для всіх школярів відбудеться 29 травня онлайн.
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"29 травня о 12:15 відбудеться святкування дня "Останнього дзвоника – 2020" онлайн. На жаль, карантин, спричинений пандемією COVID-19, вніс свої корективи і традиційний урочистий формат святкування змінився на онлайн. Аби підтримати цьогорічних випускників та їхніх вчителів, які разом провели ці 11 років навчання, свято "Останнього дзвоника – 2020" організували онлайн на телеканалі "Київ", – йдеться в повідомленні.
Від традиційної лінійки відмовилися у Луцьку, Вінниці, Одесі, Львові, Житомирі, Івано-Франківську та багатьох інших містах.
Як відбулося святкування останнього дзвоника в інших містах України
Директори шкіл міста Рівного придумали для школярів та випускників альтернативу. Для усіх школярів, які позбавлені почути останній дзвоник вони зробили сюрприз – шкільний дзвінок пролунав з кожного подвір'я школи.
"Впевнена – цей дзвоник почують всі 29 690 школярів міста. І зовсім по-особливому звучатиме він для 1402 рівненських випускників 2020 року. Дякуємо всім вчителям, учням і батькам за науку, розуміння і співпрацю в цьому непростому для всіх навчальному році. До зустрічі в рідних школах!", – розповіла заступниця міського голови Галина Кульчинська.
Як реагують в мережі на "Останній дзвоник – 2020" онлайн