Когда состоится праздник последнего звонка 2023 в школах разных городов Украины

Последний звонок в Украине в 2023 году состоится позже обычного. Все из-за отключения света зимой и разных дат завершения учебного года в регионах нашего государства.

Каким будет формат праздника последнего звонка, будет зависеть от ситуации безопасности в конкретном регионе. Когда состоится последний звонок в школах Украины в 2023 году, рассказывает 24 Канал.

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Когда будет последний звонок 2023 года в школах

Учебный год в 2023 году в нашем государстве продлится до 30 июня для выпускников школ. Для учеников других классов – до конца мая.

В Киеве, например, последний звонок образовательный департамент советует провести 16 июня. Все же каждая школа может установить свою дату.

В Львове любая школа может без помощи других устанавливать дату последнего звонка и то, как его праздновать.

В Ивано-Франковске такая же ситуация, как и во Львове.

В Тернополе городской совет рекомендовал последний звонок провести 1 и 2 июня.

на Одесской области и на Черниговщине, по данным ОВА, учеба в школах завершится 26 мая. В этот день предварительно и должны провести праздник последнего звонка.

Как пройдет праздник

Что интересно, не всюду праздник последнего звонка состоится очно. Если у школы нет бомбоубежища или она находится в безопасном регионе страны, праздник могут провести онлайн.

Скорее всего, праздник последнего звонка, как и выпускные в 2023 году, учитывая полномасштабную войну, будет скромным.

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Когда в Украине закончится учебный год 2023