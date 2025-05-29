"Последний звонок, последний урок": выпускники поделились щемящими видео прощания со школой

30 мая в большинстве школ Украины прозвучал последний звонок. Он возвестил выпускникам о завершении школьного этапа их жизни.

Выпускники со щемящей болью в сердце делятся последними школьными моментами еще в статусе учеников. 24 Канал предлагает посмотреть в нескольких видео эти трогательные мгновения.

Смотрите также В большинстве украинских школ звучит последний звонок

Как выпускники прощаются со школой

"Последний звонок, последний урок...", – ученики в последний раз в пределах школьных стен как школьники звонят в колокол, который сообщает их переход во взрослую жизнь.

Также показывают, как проводят вечер накануне праздника последнего звонка. Пишут: "На часах – 11 вечера, а мы в 11 классе больше никогда не будем". При этом демонстрируют оставленные школьные учебники на партах своего класса, который они покидают как ученики.

Нотки ностальгии присутствуют и в других видео. "Будто только вчера было 1 сентября, а уже завтра наш последний звонок, на котором мы уже выпускники", – демонстрируют будущие студенты, как готовятся к школьному празднику.

"Через два дня на этом месте будут стоять другие выпускники, но уже никогда – мы", – комментируют свой выпуск другие 11-классники. Выпускники при этом по очереди звонят в колокольчик, прощаясь со школой.

И демонстрируют, как готовились к школьной линейке и прощанию со школой.

"На дворе май, вы готовитесь к экзаменам, распаковываете выпускные ленты, начинаете обратный отсчет до конца этих 11 лет".

Мы также рассказывали, что в школах Украины стартуют летние каникулы.