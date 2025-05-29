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Учеба Образование в Украине "Последний звонок, последний урок": выпускники поделились щемящими видео прощания со школой
30 мая, 15:26
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"Последний звонок, последний урок": выпускники поделились щемящими видео прощания со школой

Мария Волошин
Основні тези
  • 30 мая в большинстве украинских школ прозвучал последний звонок.
  • Выпускники делясь щемящими видео.

30 мая в большинстве школ Украины прозвучал последний звонок. Он возвестил выпускникам о завершении школьного этапа их жизни.

Выпускники со щемящей болью в сердце делятся последними школьными моментами еще в статусе учеников. 24 Канал предлагает посмотреть в нескольких видео эти трогательные мгновения.

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Как выпускники прощаются со школой

"Последний звонок, последний урок...", – ученики в последний раз в пределах школьных стен как школьники звонят в колокол, который сообщает их переход во взрослую жизнь.

Также показывают, как проводят вечер накануне праздника последнего звонка. Пишут: "На часах – 11 вечера, а мы в 11 классе больше никогда не будем". При этом демонстрируют оставленные школьные учебники на партах своего класса, который они покидают как ученики.

@school_vibe_11 29.05.25#выпускной2025 #CapCut #трендытиктока #11в #врекомендации #лицейлидер #последнийзвонок #популярное ♬ original sound - gab - ɢʀᴀʏ

Нотки ностальгии присутствуют и в других видео. "Будто только вчера было 1 сентября, а уже завтра наш последний звонок, на котором мы уже выпускники", – демонстрируют будущие студенты, как готовятся к школьному празднику.

@bilyk_16

♬ original sound - Mel ♡

"Через два дня на этом месте будут стоять другие выпускники, но уже никогда – мы", – комментируют свой выпуск другие 11-классники. Выпускники при этом по очереди звонят в колокольчик, прощаясь со школой.

@p.m_v_#рек #рекомендации #fyp #furyou #промо24 #рекомендации #рек #на #украина #школа #последний звонок #foreveryoung ♬ Forever young - ????????✮

И демонстрируют, как готовились к школьной линейке и прощанию со школой.

"На дворе май, вы готовитесь к экзаменам, распаковываете выпускные ленты, начинаете обратный отсчет до конца этих 11 лет".

@stefanyshyn.s щемко на душе ️‍? #выпускной #выпускной2025 #школа #выпускники #последний звонок ♬ оригинальный звук - 9-А

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