Когда прозвучит последний звонок в школах Житомирской области

В большинстве общин Житомирщины последний звонок в школах будет звучать в течение 31 мая – 6 июня. Это позволит учебным заведениям более гибко адаптировать учебный процесс к условиям военного положения.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы Житомирской областной государственной администрации.

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Когда последний звонок в школах Житомирской области

В этом году на Житомирщине 13 347 девятиклассников завершают базовое среднее образование. 7 889 одиннадцатиклассников заканчивают школу.

Несмотря на сложные условия, связанные с войной, образовательный процесс в области продолжается с учетом мер безопасности и современных образовательных вызовов.

Гибкость в определении дат и форматов обучения позволяет громадам обеспечить надлежащее качество образования и поддержать детей в сложное время,

– отметили в ОГА.

Отметим, что каждая школа в рамках этого учебного года, отмечали в Министерстве образования и науки Украины, может самостоятельно определять продолжительность, структуру и форму организации учебного года в пределах, согласованных правительством.

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