Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення пресслужби Житомирської обласної державної адміністрації.
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Коли останній дзвоник у школах Житомирської області
Цьогоріч на Житомирщині 13 347 дев'ятикласників завершують базову середню освіту. 7 889 одинадцятикласників закінчують школу.
Попри складні умови, пов'язані з війною, освітній процес в області триває з урахуванням безпекових заходів і сучасних освітніх викликів.
Гнучкість у визначенні дат і форматів навчання дозволяє громадам забезпечити належну якість освіти й підтримати дітей у складний час,
– зазначили в ОДА.
Зазначимо, що кожна школа у межах цього навчального року, зазначали у Міністерстві освіти і науки України, може самостійно визначати тривалість, структуру та форму організації навчального року у межах, погоджених урядом.
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