Выпускные будут не везде: в МОН рассказали о последних звонках и вручении документов в школах

Праздник последнего звонка в школах Украины рекомендуют провести 16 июня. Все же учебные заведения могут самостоятельно устанавливать дату.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель главы Минобразования Андрей Витренко. И уточнил, что форматы мероприятий могут устанавливать также военные администрации.

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Главным критерием проведения мероприятий в школах является безопасность. Во время тревоги ученики, учителя и родители должны перейти в укрытие. Это правило касается и проведения выпускных, уточнил чиновник.

Окончательное решение о дате окончания 2022 – 2023 учебного года все же принимают на местах в зависимости от ситуации в регионе.

Департамент образования рекомендует вручить выпускникам документы об образовании до 21 – 23 июня,

– уточнил Витренко.

И рассказал, что последний звонок в школах могут проводить как вживую, так и онлайн. Онлайн, в том числе в школах, которые расположены в потенциально опасном регионе или не имеют укрытия.

Также, по словам заместителя министра образования, на тех территориях, где обучение длилось дистанционно, выпускных вечеров, скорее всего, не будет.

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