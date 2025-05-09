Как поступать в польский вуз во время войны украинцу: что нужно учесть

Украинские реалии войны, к сожалению, влияют на выбор высшего образования нашими абитуриентами. И среди самых популярных – вузы Польши.

Географическая близость, сходство языков и умеренные цены за обучение делают польские университеты, если не как приоритетными, то очень привлекательными. А еще есть определенные льготы для украинцев, которые будут поступать во время войны. О возможностях для украинских абитуриентов рассказывает 24 Канал, ссылаясь на studyhelp.com.ua.

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Как поступить во время войны в вузы Польши

Украинские абитуриенты могут поступать и учиться в университетах Польши. Более того, для правила поступления украинцев в польские вузы могут отличаться, ведь университеты устанавливают их самостоятельно.

Поскольку согласно закону "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны", говорится о том, что высшие учебные заведения Польши могут изменять правила вступительной кампании при зачислении абитуриентов.

В частности – зачислять на обучение не по баллам НМТ, а по оценкам за четверть или экзаменами, что их организуют в самом вузе офлайн / онлайн.

Также в заведении могут отсрочить или изменить требования по подаче документов и/или их апостиля.

Но учтите, что требования поступления зависят от решения руководства университета. Поэтому перед поступлением стоит пересмотреть условия поступления конкретного высшего учебного заведения.

Украинцы могут получать высшее образование в Польше бесплатно, при условии соответствия ряду условий – наличии Карты поляка, карты побыту, быть женой / мужем гражданина Польши или сдать сертификат на знание языка на уровне С1.

Но самое важное для украинцев – наличие статуса беженца или временной или дополнительной защиты, предоставленные в Польше, а также, если у вас есть статус UKR.

Однако в последнем случае стоит следить за изменениями и сроком действия специального закона, ведь именно на его основе такая возможность предоставляется гражданам Украины.

Этими возможностями воспользовалось немало украинской молодежи, ведь данные свидетельствуют, что каждый 20-й студент в Польше – украинец.

Можно ли учиться в Польше на украинском языке

Своеобразным бонусом для украинских абитуриентов является то, что ряд вузов подстроились под запрос и предлагают обучение на украинском языке – кто-то в течение семестра, а кто-то в течение года.

Академия Винцента Поля в Люблине Обучение на украинском предлагает один из лучших частных университетов Восточной Польши – Университет Прикладных Наук имени Винцента Поля в Люблине. Преподавание на украинском происходит на первом семестре с параллельным изучением польского языка. Академия предлагает три направления на украинском: менеджмент, экономика и туризм и рекреация.

Ягеллонский Университет в Кракове Обучение на украинском предлагает один из лучших классических вузов Польши – Ягеллонский Университет. Преподавание на украинском происходит по направлению польско-украинские студии. По этой программе можно поступить как на бакалавриат, так и на магистратуру. Ее особенностью является то, что на первом курсе студенты могут на выбор учиться на польском или украинском, а уже дальше полностью переходят на польский.

Университет Сивитас в Варшаве Программа по менеджменту и международным отношениям в Университете Сивитас в Варшаве. Это специально разработанная адаптивная программа университета. Первый год обучения будет проходить на украинском языке с параллельным изучением польского. Далее – обучение на польском языке.

Университеты WSB Merito (Познань, Гданьск, Вроцлав) Сеть частных университетов хорошего уровня, которые предлагают обучение на украинском языке. Направления обучения – менеджмент, туризм, международные отношения.

Университет Экономики в Быдгоще (WSG University) Один из лучших частных университетов Северной Польши, уже несколько лет предлагает адаптивные программы на украинском языке в сферах логистики, информатики, дизайна и туризма.

Другие вузы предлагают обучение с нулевым знанием польского языка – то есть вы овладеваете им в процессе обучения.

Лодзинский Университет Новая программа Лодзинского Университета польские студии с английским языком. Программа филологического направления. Университет не требует особой предварительной подготовки студента, ведь во время обучения польский и английский языки будут осваиваться с нулевого уровня.

Опольский Университет Программа Опольского Университета – польский язык от нуля с немецким языком. Похож на предыдущий вариант, но здесь вторым иностранным будет именно немецкий. Выпускник этой специальности в итоге овладевает польским на уровне С1 и немецким на В2.

Ягеллонский Университет в Кракове Еще одно предложение Ягеллонского Университета – новая программа польские студии для иностранцев. Если коротко – это польская филология для иностранцев, только уровень языка для поступления нужен не В2, а А2.

Еще одно интересное предложение от польского правительства – зерувка. Это специальные годовые языковые курсы, готовящие к получению высшего образования на польском языке – kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w języku polskim.

Учебная программа разработана по требованию Департамента высшего образования и науки Республики Польша. Курсы направлены не только на изучение языка, но и на адаптацию будущего студента к реалиям жизни в этой стране.

Слушатели зерувки учатся в университете и проживают в студенческих общежитиях, но изучают не профессиональные предметы, а язык и культуру Польши, готовясь к дальнейшему поступлению.

Польские университеты, и общество, заинтересованы в украинских студентах. Ведь их молодежь отдает предпочтение вузам Германии, Италии, Франции.

Кроме того, абитуриенты могут претендовать на субсидии, выплаты для лиц с инвалидностью, а также ректорскую и социальную стипендии.