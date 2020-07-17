В Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания. Далее у абитуриентов – вступительная кампания. Впрочем в этом году она начнется на месяц позже, чем обычно. Причина – пандемия COVID-19.

Как будут поступать украинские выпускники и когда начнется новый учебный год в вузах – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Выпускник Антон недавно узнал свои результаты ВНО по математике. Парень получил 190 баллов. Он убежден, что оценки по другим предметам его тоже не разочаруют, поэтому планирует учиться на бюджете. Говорит, что с профессией мечты определился еще в 10 классе.

"Это довольно редкая специальность: 163 – биоинженерия. Она есть в Киеве в НАУ и КПИ. Я иду в КПИ", – рассказал Антон.

В ближайшее время он будет иметь все результаты внешнего независимого оценивания, поэтому будет ждать начала вступительной кампании.

Уже 1 августа абитуриенты смогут зарегистрироваться в личном кабинете, а уже через 2 недели смогут подать заявления в университеты.

Как будет проходить вступительная кампания

Из-за пандемии коронавируса график вступительной кампании сместился на месяц. Подавать заявления в вузы будущие первокурсники смогут, как и в 2019 году, онлайн. Возможно, это будет с 13 августа.

В то же время на бюджет можно будет подать 5 заявок. А вот профессиональные экзамены и творческие конкурсы сдать онлайн не получится. Пройдут дополнительные экзамены с 1 по 12 августа. Оригиналы документов университеты будут принимать до 31 августа включительно.

Как рассказал генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, на первый курс кампания завершится, в целом, в начале сентября. Ключевые ее даты придутся на конец августа, когда будет определено размещение бюджетных мест. Контрактников будут собирать еще весь сентябрь.

Дополнительная сессия ЗНО

Впрочем, не для всех абитуриентов вступительная кампания начнется в середине августа. Так как достаточно многие желающие стать студентом не были допущены к ВНО.

Определенное количество участников мы не допустили из-за повышенной температуры, определенное количество участников находились на обязательной самоизоляции. У нас 379 тысяч участников было зарегистрировано. Около 25% не пришли,

– сообщила заместительница директора УЦОКО Татьяна Вакуленко.

Для таких абитуриентов вскоре начнут дополнительную сессию ВНО. Последние результаты тестирований будут известны достаточно поздно – 27 августа. Следовательно, почти четверть абитуриентов сможет подать документы уже в конце вступительной кампании.

Льготы для абитуриентов с оккупированных территорий

Абитуриентов из Крыма и ОРДЛО бесплатным обучением смогут обеспечить 105 украинских вузов. Посредником между университетами и выпускниками являются образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

Образовательные учреждения помогут получить приглашения, которые гарантируют пересечение границы без обсервации и поселение в общежитии бесплатно.

"Поступать по этой процедуре, в пределах квоты-2 могут лишь те дети, которые получали полное среднее образование после 2014 года. Те, кто получали образование до тех пор, будут поступать на общих условиях", – объяснила начальница Главного управления высшего образования МОН Светлана Кретович.

Справка. Верховная Рада 3 июля приняла изменения в закон о высшем образовании. Отныне дети с оккупированной части Донбасса, а также дети врачей, умерших от коронавирусной инфекции, смогут поступать в высшие учебные заведения без ВНО.

Обучение в университетах начнется не раньше 15 сентября. Об этом говорят в Министерстве образования и науки Украины.

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