В Україні вже завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Далі в абітурієнтів – вступна кампанія. Утім цьогоріч вона розпочнеться на місяць пізніше, ніж зазвичай. Причина – пандемія COVID-19.

Як вступатимуть українські випускники і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Випускник Антон нещодавно дізнався свої результати ЗНО з математики. Хлопець отримав 190 балів. Він переконаний, що оцінки з інших предметів його теж не розчарують, тому планує вчитися на бюджеті. Каже, що з професією мрії визначився ще в 10 класі.



"Це доволі рідкісна спеціальність: 163 – біоінженерія. Вона є в Києві в НАУ та КПІ. Я йду в КПІ", – розповів Антон.

Найближчим часом він матиме всі результати зовнішнього незалежного оцінювання, відтак чекатиме початку вступної кампанії.

Вже 1 серпня абітурієнти зможуть реєструватися в особистому кабінеті, а вже за 2 тижні зможуть подати заяви в університети.

Як проходитиме вступна кампанія

Через пандемію коронавірусу графік вступної кампанії змістився на місяць. Подавати заяви у ВУЗи майбутні першокурсники зможуть, як і у 2019 році, онлайн. Можливо, це буде з 13 серпня.

Одночасно на бюджет можна буде подати 5 заявок. А от фахові іспити і творчі конкурси скласти онлайн не вийде. Пройдуть додаткові екзамени з 1 по 12 серпня. Оригінали документів університети прийматимуть до 31 серпня включно.

Як розповів генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров, на перший курс кампанія завершиться, в цілому, на початку вересня. Ключові її дати припадуть на кінець серпня, коли будуть визначені розміщення бюджетних місць. Контрактників ще добиратимуть весь вересень.

Додаткова сесія ЗНО

Утім, не для всіх абітурієнтів вступна кампанія розпочнеться в середині серпня. Адже досить багатьох охочих стати студентом не було допущено до ЗНО.

Певну кількість учасників ми не допустили через підвищену температуру, певна кількість учасників перебувала на обов'язковій самоізоляції. У нас 379 тисяч учасників було зареєстровано. Близько 25% не прийшли,

– повідомила заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Для таких абітурієнтів незабаром розпочнуть додаткову сесію ЗНО. Останні результати тестувань будуть відомі достатньо пізно – 27 серпня. Відтак, майже чверть абітурієнтів зможе подати документи вже наприкінці вступної кампанії.

Пільги для абітурієнтів з окупованих територій

Абітурієнтів з Криму та ОРДЛО безкоштовним навчанням зможуть забезпечити 105 українських вишів. Посередником між університетами та випускниками є освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна".

Освітні установи допоможуть отримати запрошення, які гарантують перетин кордону без обсервації та поселення в гуртожитку безоплатно.

"Вступати за цією процедурою, в межах квоти-2 можуть лише ті діти, які отримували повну середню освіту після 2014 року. Ті хто отримували освіту до того часу, вступатимуть на загальних умовах", – пояснила начальниця головного управління вищої освіти МОН Світлана Кретович.

Довідка. Верховна Рада 3 липня с хвалила зміни до закону про вищу освіту. Відтепер діти з окупованої частини Донбасу, а також діти лікарів, що померли від коронавірусної інфекції, зможуть вступати до вищих навчальних закладів без ЗНО.

Навчання в університетах розпочнеться не раніше, ніж 15 вересня. Про це кажуть у Міністерстві освіти та науки України.

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