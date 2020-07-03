Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о высшем образовании. Новый законопроект позволяет детям с неконтролируемых территорий и детям врачей, умерших от COVID-19, поступать в вузы без сдачи ВНО. В частности, он меняет перечень заведений, куда можно поступать без внешнего независимого оценивания.

Ведь ранее был определен список вузов, в которые абитуриенты из оккупированного Донбасса могли вступать без внешнего тестирования. Сейчас Об этом в эфире 24 канала рассказала нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун.

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"Сейчас мы говорим, что вы можете вступать в любые заведения. Мы не хотим вас ограничивать", – отметила она.

Депутат объяснила, что даже не говорится о расширении количества мест специальностей, на которые можно поступать. То есть, это даст возможность этим абитуриентам больше выбирать, куда они хотят идти учиться. Поэтому это не радикальное изменение политики, а продолжение того, что осуществлялось до этого.

Справка. В 2019 году был перечень из 36 учреждений, куда дети с неконтролируемых территорий могли поступать без ВНО. В остальные не могли.

По словам Инны Совсун, фракция "Голос" поддержала этот законопроект, ведь это будет привлекать детей с неконтролируемых территорий приезжать в Украину.

"Потому что в России их берут без экзаменов с большими стипендиями, чтобы они ехали туда", – подчеркнула она.

Замечания к законопроекту

Нардеп отметила, что, на самом деле, этот закон принимается очень поздно. Поэтому бесполезно надеяться на огромное количество абитуриентов с неконтролируемых территорий.

Она также назвала еще одно замечание.

Чтобы абитуриенты, которые поступали на общих основаниях, не чувствовали, что их дискриминируют, когда государство предоставляет льготы неким категориям, надо выделять отдельное финансирование для обучения этих абитуриентов,

– пояснила Инна Совсун

Отметим, к этому законопроекту есть претензия, что таких льгот не имеют дети погибших героев боевых действий и ветеранов.

Впрочем, депутат от фракции "Голос" прокомментировала, что в условиях приема установлено: дети погибших героев Украины, погибших военных обязательно учатся на бюджете. Они должны сдавать ВНО.

"Но если они его сдадут не очень хорошо, но достаточно для поступления на контракт, то их в обязательном порядке переводят на бюджетную форму обучения. Они будут учиться бесплатно", – пояснила она.

Что известно о новом законопроекте и спорах вокруг него

3 июля Верховная Рада одобрила изменения в Закон Украины О высшем образовании. Поэтому без ВНО в вузы смогут поступать дети из оккупированной части Донбасса, а также дети врачей, умерших от коронавирусной инфекции.

Автором законопроекта является Президент Украины Владимир Зеленский.

За законопроект проголосовали 310 депутатов. Не голосовали только члены фракции "Европейская солидарность".

Перед голосованием возникли споры между фракцией "ЕС" и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Фракция "ЕС" требовала голосовать только в первом чтении, поскольку хотели доработку закона. В частности, нардепы хотели включить в закон возможность поступления без ВНО и для детей ветеранов АТО / ООС.​

​Смотрите видео спора в Верховной Раде: