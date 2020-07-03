Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про вищу освіту. Новий законопроєкт дозволяє дітям з неконтрольованих територій та дітям лікарів, померлих від COVID-19, вступати у виші України без складання ЗНО. Зокрема, він змінює перелік закладів, куди можна вступати без зовнішнього незалежного оцінювання.

Адже раніше був визначений список вишів, в які абітурієнти з окупованого Донбасу могли вступати без зовнішнього тестування. Наразі Про це в ефірі 24 каналу розповіла нардепка від фракції "Голос" Інна Совсун.

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"Зараз ми кажемо, що ви можете вступати в будь-які заклади. Ми не хочемо вас обмежувати", – зазначила вона.

Депутатка пояснила, що навіть не мовиться про розширення кількості місць спеціальностей, на які можна вступати. Тобто, це дасть можливість цим вступникам більше обирати, куди вони хочуть йти вчитися. Відтак це не радикальна зміна політики, а продовження того, що здійснювалося до цього.

Довідка. У 2019 році був перелік з 36 закладів, куди діти з неконтрольованих територій могли вступати без ЗНО. В решту – не могли.

За словами Інни Совсун, фракція "Голос" підтримала цей законопроєкт, адже це приваблювати дітей з неконтрольованих територій приїздити в Україну.

"Тому що в Росії їх беруть без іспитів з великими стипендіями, аби тільки вони їхали туди", – наголосила вона.

Зауваження до законопроєкту

Нардепка зазначила, що, насправді, цей закон приймається дуже пізно. Тож марно сподіватися на величезну кількість абітурієнтів з неконтрольованих територій.

Вона також назвала ще одне зауваження.

Аби абітурієнти, які вступали на загальних підставах, не відчували, що їх дискримінують, коли держава надає пільги якимось категоріям, треба виділяти окреме фінансування для навчання цих абітурієнтів,

– пояснила Інна Совсун

Зазначимо, до цього законопроєкту є претензія, що таких пільг не мають діти загиблих героїв бойових дій і ветеранів.

Втім депутатка від фракції "Голос" прокоментувала, що в умовах прийому встановлено: діти загиблих героїв України, загиблих військових обов'язково навчаються на бюджеті. Вони повинні складати ЗНО.

"Але якщо вони його складуть не дуже добре, але достатньо для вступу на контракт, то їх в обов'язковому порядку переводять на бюджетну форму навчання. Вони будуть вчитися безкоштовно", – пояснила вона.

Що відомо про новий законопроєкт та суперечки навколо нього

3 липня Верховна Рада схвалила зміни до закону України про вищу освіту. Відтак без ЗНО до вишів зможуть вступати діти з окупованої частини Донбасу, а також діти лікарів, що померли від коронавірусної інфекції.

Автором законопроєкту є Президент України Володимир Зеленський.

За законопроєкт проголосували 310 депутатів. Не голосували лише члени фракції "Європейська солідарність".

Перед голосуванням виникли суперечки між фракцією "ЄС" та спікером парламенту Дмитром Разумковим.

Фракція "ЄС" вимагала голосувати лише в першому читанні, оскільки хотіли доопрацювання закону. Зокрема, нардепи хотіли включити в закон можливість вступу без ЗНО і для дітей ветеранів АТО / ООС.

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