Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Учеба Образование в Украине Какие колледжи чаще всего выбирали абитуриенты в Украине в этом году
3 ноября, 17:58
13

Какие колледжи чаще всего выбирали абитуриенты в Украине в этом году

Мария Волошин

В этом году число поступивших в колледжи значительно превысило показатели прошлогодней вступительной кампании. Всего было зачислено более 172 тысяч человек.

Это почти на треть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Какие колледжи стали самыми популярными в этом году

По результатам поступления 2026 года в МОН также уточнили, какие колледжи стали самыми популярными.

По количеству поданных заявлений абитуриентов:   По количеству зачисленных студентов:  
  1. Профессиональный колледж "КАИ ТЕХ" Национального университета "Киевский авиационный институт"

 

 4308

1. Профессиональный колледж "КАИ ТЕХ" Национального университета "Киевский авиационный институт"

 

 2088
  1. Обособленное структурное подразделение "Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета"
 3712 2. Обособленное структурное подразделение "Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины" 1718
  1. Обособленное структурное подразделение "Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины"

 

 3626

3. Обособленное структурное подразделение "Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета"

 

 1664
  1. Обособленное структурное подразделение "Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета"

 

 3113

4. Обособленное структурное подразделение "Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета"

 

 1447
  1. Житомирский агротехнический профессиональный колледж

 

 2947

5. Житомирский агротехнический профессиональный колледж

 

 1446
  1. Винницкий технический профессиональный колледж

 

 2795

6. Винницкий технический профессиональный колледж

 

 1345
  1. Обособленное структурное подразделение "Хмельницкий политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника""

 

 2782

7. Филиал "Киевский профессиональный бизнес-колледж Частного высшего учебного заведения "Европейский университет""

 

 1245
  1. Филиал "Киевский профессиональный бизнес-колледж частного высшего учебного заведения "Европейский университет""

 

 2672

8. Обособленное структурное подразделение "Тернопольский профессиональный колледж Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя"

 

 1201
  1. Обособленное структурное подразделение "Волынский профессиональный колледж Национального университета пищевых технологий"

 

 2469

9. Обособленное структурное подразделение "Волынский профессиональный колледж Национального университета пищевых технологий"

 

 1182
  1. Обособленное структурное подразделение "Тернопольский профессиональный колледж Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя"

 

 2359

10. Обособленное структурное подразделение "Хмельницкий политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника""

 

 940

Мы также сообщали, какие специальности стали самыми популярными среди абитуриентов, зачисленных в колледжи.