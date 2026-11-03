Какие колледжи чаще всего выбирали абитуриенты в Украине в этом году

В этом году число поступивших в колледжи значительно превысило показатели прошлогодней вступительной кампании. Всего было зачислено более 172 тысяч человек.

Это почти на треть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Какие колледжи стали самыми популярными в этом году

По результатам поступления 2026 года в МОН также уточнили, какие колледжи стали самыми популярными.

По количеству поданных заявлений абитуриентов: По количеству зачисленных студентов: Профессиональный колледж "КАИ ТЕХ" Национального университета "Киевский авиационный институт" 4308 1. Профессиональный колледж "КАИ ТЕХ" Национального университета "Киевский авиационный институт" 2088 Обособленное структурное подразделение "Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета" 3712 2. Обособленное структурное подразделение "Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины" 1718 Обособленное структурное подразделение "Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины" 3626 3. Обособленное структурное подразделение "Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета" 1664 Обособленное структурное подразделение "Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета" 3113 4. Обособленное структурное подразделение "Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета" 1447 Житомирский агротехнический профессиональный колледж 2947 5. Житомирский агротехнический профессиональный колледж 1446 Винницкий технический профессиональный колледж 2795 6. Винницкий технический профессиональный колледж 1345 Обособленное структурное подразделение "Хмельницкий политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника"" 2782 7. Филиал "Киевский профессиональный бизнес-колледж Частного высшего учебного заведения "Европейский университет"" 1245 Филиал "Киевский профессиональный бизнес-колледж частного высшего учебного заведения "Европейский университет"" 2672 8. Обособленное структурное подразделение "Тернопольский профессиональный колледж Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя" 1201 Обособленное структурное подразделение "Волынский профессиональный колледж Национального университета пищевых технологий" 2469 9. Обособленное структурное подразделение "Волынский профессиональный колледж Национального университета пищевых технологий" 1182 Обособленное структурное подразделение "Тернопольский профессиональный колледж Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя" 2359 10. Обособленное структурное подразделение "Хмельницкий политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника"" 940

Мы также сообщали, какие специальности стали самыми популярными среди абитуриентов, зачисленных в колледжи.