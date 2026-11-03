В колледжи зачислили значительно больше абитуриентов, чем в прошлом году: сколько человек стали студентами

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Почти 71 тысяча из них будет учиться за счет средств государственного и регионального бюджета. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава МОН Андрей Бутенко.

Сколько заявлений в этом году подали абитуриенты в колледжи

Министр рассказал, что среди зачисленных на бюджетные места больше всего выбрали специальность "сестринское дело" – почти 7,5 тысячи студентов и студенток. Популярными также стали строительство и гражданская инженерия, электротехника и автомобильный транспорт.

В МОН Украины сообщили, что в учебные заведения поступило 412 182 заявления от абитуриентов-претендентов. Это более чем на 143 тысячи больше, чем во время поступления в прошлом году.

Традиционно большим осталось количество абитуриентов, поступающих после 9 класса – их было больше всего.

По количеству поданных заявлений абитуриентов после 9 класса было 230 139 (в 2025 году – 158 536), после 11 класса – 154 151 (в 2025 году – 90 673). Также поступали на основе НРК5 (профессиональный младший бакалавр, младший специалист, младший бакалавр) – 1 392 заявления, и на основе КР (профессиональное образование) – 26 500 заявлений.

По сравнению с 2025 годом выросло количество студентов, выбравших для себя электротехнику и бухгалтерский учет и налогообложение. В этом году в список лидеров среди специальностей вошло машиностроение. А традиционно популярными остались менеджмент, сестринское дело, финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок.