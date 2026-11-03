До коледжів зарахували значно більше вступників, ніж торік: скільки осіб стали студентами

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Майже 71 тисяча з них навчатиметься за кошти державного та регіонального бюджету. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник МОН Андрій Бутенко.

Скільки заяв цьогоріч подали вступники до коледжів

Міністр розповів, що серед зарахованих на бюджетні місця найбільше обрали медсестринство — майже 7,5 тисячі студентів і студенток. Популярними також стали будівництво та цивільна інженерія, електрична інженерія й автомобільний транспорт.

У МОН України повідомили, що до закладів освіти надійшло 412 182 заяви від вступників-претендентів. Це на понад 143 тисячі більше, ніж під час вступу торік.

Традиційною залишилася кількість вступників на основі 9 класів – їх було найбільше.

За кількістю поданих заяв вступників після 9 класу було 230 139 (у 2025 році – 158 536), після 11 класу — 154 151 (у 2025 році – 90 673). Також вступали на основі НРК5 (фаховий молодший бакалавр, молодший спеціаліст, молодший бакалавр) — 1 392 заяви, та на основі КР (професійна освіта) – 26 500 заяв.

Якщо порівняти з 2025 роком, зросла кількість студентів, які обрали для себе електричну інженерію та облік і оподаткування. Цьогоріч до переліку лідерів серед спеціальностей додалося машинобудування. А традиційно популярними залишилися менеджмент, медсестринство, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.