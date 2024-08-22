Какие вузы получили больше всего мест на подготовку аспирантов в 2024 году

В Украине продолжается нынешнее поступление в аспирантуру. Поступить можно на дневную, заочную и вечернюю формы обучения.

Однако на дневную – только на бюджетную форму обучения. Поступление на контракт в этом году отменили из-за чрезмерного ажиотажа среди мужчин призывного возраста для получения отсрочки.

Смотрите также На каких специальностях выделили больше всего бюджетных мест в аспирантуре

Какие вузы получили больше всего мест для подготовки аспирантов

Больше всего мест на подготовку аспирантов получили такие высшие учебные заведения:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 400 мест. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 325 мест. Национальный университет "Львовская политехника" - 318 мест. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 212 мест. Национальный университет биоресурсов и природопользования - 180 мест.



Какие университеты получили больше всего бюджетных мест для аспирантуры / скриншот

Смотрите также В МОН шокировали количеством студентов, которые поступают в вузы для фиктивного обучения

Какие важные изменения для поступающих в аспирантуру 2024 года