Какие вузы получили больше всего мест на подготовку аспирантов в 2024 году
22 августа 2024, 12:21Читати новину українською
Источник:Education.ua
В Украине продолжается нынешнее поступление в аспирантуру. Поступить можно на дневную, заочную и вечернюю формы обучения.
Однако на дневную – только на бюджетную форму обучения. Поступление на контракт в этом году отменили из-за чрезмерного ажиотажа среди мужчин призывного возраста для получения отсрочки.
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Какие вузы получили больше всего мест для подготовки аспирантов
Больше всего мест на подготовку аспирантов получили такие высшие учебные заведения:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 400 мест.
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 325 мест.
- Национальный университет "Львовская политехника" - 318 мест.
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 212 мест.
- Национальный университет биоресурсов и природопользования - 180 мест.
Какие университеты получили больше всего бюджетных мест для аспирантуры / скриншот
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Какие важные изменения для поступающих в аспирантуру 2024 года
- В 2024 году МОН Украины значительно изменило правила поступления в аспирантуру.
- ЕВЭ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру сохранили. Но допуском к вступительным экзаменам установили оценку ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.
- По ЕВЭ (часть – иностранный язык), оценку поступающего могут не учитывать в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет делать вуз;
- Количество бюджетных мест обещали увеличить до 7000.
- По контракту оставили заочную и вечернюю формы, которые не предусматривают отсрочки от мобилизации.
- Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.
- Возобновление обучения на дневной форме позволят только лицам, которые не являются военнообязанными, а также другим категориям, которым законно разрешили прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.д.).