Поступающие на бакалавриат получили рекомендации на контракт

В Украине уже обнародовали рейтинговые списки поступающих на бакалавриат с указанием рекомендованных к зачислению на контракт на открытые и фиксированные (закрытые) конкурсные предложения. Их можно найти на сайте информационной системы "Вступ.ОСВИТА.UA".

Статус заявлений абитуриентов, которых рекомендовали к зачислению на контракт, изменился с "Допущено" на "Рекомендовано (контракт)". Поступающие, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на обучение в ЗВО.

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Поступающие получили рекомендации на контракт

Для этого поступающие в электронном кабинете или в учебном заведении в присутствии членов приемной комиссии должны подписать заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дия.Подпись.

Поступающие, которые находятся на ВОТ или за рубежом и не имеют возможности оформить КЭП или Дия.Підпис, могут загрузить сканированное заявление, подписанное собственноручно.

Также поступающие должны предоставить копии необходимых документов и подписать договор.

После этого статус заявлений абитуриентов, которые выполнят требования к зачислению, изменится на статус "К приказу (контракт)".

Зачисление абитуриентов на контракт продлится не позднее 30 августа.

Ранее мы информировали о том, что в этом году на треть сократилось количество поступающих на бакалавриат в вузы в Украине. Детали читайте здесь.