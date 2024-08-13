Статус заяв абітурієнтів, яких рекомендували до зарахування на контракт, змінився з "Допущено" на "Рекомендовано (контракт)". Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на навчання до ЗВО.

Дивіться також Кого зі вступників на бакалаврат зарахували на бюджет, а хто втратив таке право

Вступники отримали рекомендації на контракт

Для цього вступники в електронному кабінеті або в закладі освіти в присутності членів приймальної комісії мають підписати заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпис.

Вступники, які перебувають на ТОТ або за кордоном і не мають змоги оформити КЕП чи Дія.Підпис, можуть завантажити скановану заяву, підписану власноруч.

Також вступники мають надати копії необхідних документів та підписати договір.

Після цього статус заяв абітурієнтів, які виконають вимоги до зарахування, зміниться на статус "До наказу (контракт)".

Зарахування вступників на контракт триватиме не пізніше ніж 30 серпня.

Важливо! До 17 серпня 2024 року у вишах триватиме переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на навчання за контрактом і мають підстави для такого переведення.