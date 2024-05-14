Абитуриентам с ВОТ упростят условия поступления в магистратуру

Министерство образования и науки Украины решило частично упростить условия поступления ну магистратуру для абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина сообщила, что соответствующее депутатское обращение ранее направляла главе правительства Денису Шмыгалю и министру по вопросам реинтеграции ВОТ Ирине Верещук.

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Как будут поступать в магистратуру абитуриенты с ВОТ

Ведомство уже готовит проект приказа "О внесении изменений в Порядок приема для получения высшего образования в 2024 году", анонсировала Гришина.

Документ предусматривает поступление абитуриентов с ВОТ на магистратуру в украинские ЗВО без сдачи ЕВИ и ЕФВВ при поступлении на специальности, которым предоставляется особая поддержка. Перечень этих специальностей добавляю. Это 56 специальностей в 13 отраслях,

– сообщила народная избранница.



Специальности, которым предоставят особую поддержку / Юлия Гришина

Она также отметила, что в депутатском обращении обращала внимание на необходимость предоставить эту возможность всем – независимо от специальности.

Потому что мы должны бороться за каждого украинца и максимально сохранить соискателей в нашей системе образования!

– заявила Гришина.

В МОН рассказали детали поступления в магистратуру 2024 года

В МОН ожидают около 90 тысяч абитуриентов в этом году.

Для поступления в магистратуру ЗВО Украины надо будет сдать единый вступительный экзамен.

Степень сложности экзамена не изменилась.

Единый вступительный экзамен будет состоять из двух блоков: так называемого теста на общие учебные компетентности и теста на знание иностранного языка. Первая часть тестов будет содержать 30 вопросов, вторая – 27 вопросов.

Регистрация на вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру стартовала 7 мая.

Основной период регистрации продлится в течение 7 – 29 мая (для участия в основной сессии).

Как зарегистрироваться на экзамены успешно, читайте по ссылке.