Абитуриентам с ВОТ упростят условия поступления в магистратуру
Источник:Юлия Гришина
Министерство образования и науки Украины решило частично упростить условия поступления ну магистратуру для абитуриентов с временно оккупированных территорий.
Председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина сообщила, что соответствующее депутатское обращение ранее направляла главе правительства Денису Шмыгалю и министру по вопросам реинтеграции ВОТ Ирине Верещук.
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Как будут поступать в магистратуру абитуриенты с ВОТ
Ведомство уже готовит проект приказа "О внесении изменений в Порядок приема для получения высшего образования в 2024 году", анонсировала Гришина.
Документ предусматривает поступление абитуриентов с ВОТ на магистратуру в украинские ЗВО без сдачи ЕВИ и ЕФВВ при поступлении на специальности, которым предоставляется особая поддержка. Перечень этих специальностей добавляю. Это 56 специальностей в 13 отраслях,
– сообщила народная избранница.
Специальности, которым предоставят особую поддержку / Юлия Гришина
Она также отметила, что в депутатском обращении обращала внимание на необходимость предоставить эту возможность всем – независимо от специальности.
Потому что мы должны бороться за каждого украинца и максимально сохранить соискателей в нашей системе образования!
– заявила Гришина.
В МОН рассказали детали поступления в магистратуру 2024 года
- В МОН ожидают около 90 тысяч абитуриентов в этом году.
- Для поступления в магистратуру ЗВО Украины надо будет сдать единый вступительный экзамен.
- Степень сложности экзамена не изменилась.
- Единый вступительный экзамен будет состоять из двух блоков: так называемого теста на общие учебные компетентности и теста на знание иностранного языка. Первая часть тестов будет содержать 30 вопросов, вторая – 27 вопросов.
- Регистрация на вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру стартовала 7 мая.
- Основной период регистрации продлится в течение 7 – 29 мая (для участия в основной сессии).
- Как зарегистрироваться на экзамены успешно, читайте по ссылке.