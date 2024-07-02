Как абитуриентам с ВОТ поступить на магистратуру в вузы Украины

Минобразования Украины урегулировало вопрос получения степени магистра поступающих с временно оккупированных территорий. А также абитуриентов из населенных пунктов, где по состоянию на 1 июля 2024 года происходили активные боевые действия.

Отныне выпускники-бакалавры из этих территорий смогут поступать в магистратуру без сдачи ЕФВВ и/или ЕВЭ. И это в случае, если они планируют поступать в тот же вуз, где получили степень бакалавра и на специальности, которым государство оказывает особую поддержку.

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Как будут поступать в вузы Украины абитуриенты с ВОТ

Поступление будет происходить в форме предоставления рекомендации для зачисления с сохранением источника финансирования.

Если в учреждении высшего образования не осуществляется подготовка магистров по специальности, по которой получен диплом бакалавра, то лицо имеет право подать документы на таких условиях в любое учреждение высшего образования Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей, в том числе и перемещенных,

– сообщил Лубинец.

И акцентировал: война не должна быть барьером для образования.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Наш долг – обеспечить право на образование для всех граждан Украины, независимо от их места жительства!

– подчеркнул Уполномоченный.