По результатам ЕВЭ каких лет можно поступить в магистратуру

В 2024 году поступающие в магистратуру смогут использовать результаты единого вступительного экзамена не только за этот год. Можно поступать и по результатам 2023 года.

Соответствующую норму содержит утвержденный Министерством образования Порядок приема на обучение в вузы.

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Результатами ЕВИ каких лет нужны для поступления в магистратуру

Так, в 2024 году, как и в прошлом году, все поступающие в магистратуру должны сдать единый вступительный экзамен. Он состоит из двух блоков:

В 2024 году не произошло изменений в характеристиках и структуре этих тестовых работ. Поэтому поступающие, которые сдали ЕВИ в 2023 году, но по определенным причинам не использовали их для поступления или хотят поступить в другое учебное заведение снова, могут использовать свои прошлогодние результаты.

В то же время такие абитуриенты имеют право сдать единый вступительный экзамен заново и подать для участия в конкурсном отборе нынешние результаты ЕВЭ.

МОН одобрило Порядки приема на обучение

Минобразования Украины утвердило Порядки приема на обучение для получения высшего и профессионального предвысшего образования в 2024 году.

Речь идет о получении степеней бакалавра, магистра, доктора философии / доктора искусства.

Документ определяет основные принципы и процедуры, которыми будут руководствоваться вузы при организации приема абитуриентов.

Его цель – обеспечение равного доступа к высшему образованию, повышение качества образовательного процесса и учета современных потребностей общества и рынка труда.