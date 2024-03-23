По результатам ЕВЭ каких лет можно поступить в магистратуру
Источник:Osvita.ua
В 2024 году поступающие в магистратуру смогут использовать результаты единого вступительного экзамена не только за этот год. Можно поступать и по результатам 2023 года.
Соответствующую норму содержит утвержденный Министерством образования Порядок приема на обучение в вузы.
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Результатами ЕВИ каких лет нужны для поступления в магистратуру
Так, в 2024 году, как и в прошлом году, все поступающие в магистратуру должны сдать единый вступительный экзамен. Он состоит из двух блоков:
- тест общей учебной компетентности (ТЗНК);
- тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому по выбору поступающего).
В 2024 году не произошло изменений в характеристиках и структуре этих тестовых работ. Поэтому поступающие, которые сдали ЕВИ в 2023 году, но по определенным причинам не использовали их для поступления или хотят поступить в другое учебное заведение снова, могут использовать свои прошлогодние результаты.
В то же время такие абитуриенты имеют право сдать единый вступительный экзамен заново и подать для участия в конкурсном отборе нынешние результаты ЕВЭ.Раскройте свой потенциал в обучении и карьере в современном дистанционном колледже OPTIMA! Передовые методики преподавания, профильное образование с удобным графиком и эксклюзивные материалы, разработаны ведущими специалистами, – все, что нужно, чтобы строить успешное будущее. Узнать подробнее об обучении и его перспективах можно 2 апреля на бесплатном вебинаре по ссылке.
МОН одобрило Порядки приема на обучение
- Минобразования Украины утвердило Порядки приема на обучение для получения высшего и профессионального предвысшего образования в 2024 году.
- Речь идет о получении степеней бакалавра, магистра, доктора философии / доктора искусства.
- Документ определяет основные принципы и процедуры, которыми будут руководствоваться вузы при организации приема абитуриентов.
- Его цель – обеспечение равного доступа к высшему образованию, повышение качества образовательного процесса и учета современных потребностей общества и рынка труда.