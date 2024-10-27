В Украине завершается дополнительное поступление в магистратуру

27 октября 2024, 15:39
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Автор: Мария Волошин

Источник:

Osvita.ua

В Украине завершается дополнительный прием заявлений для поступления в магистратуру. Однако поступить можно только на контрактную форму.

Подать заявление и пройти конкурсный отбор для поступления на контракт абитуриенты могут до 31 октября. Об этом информирует Osvita.ua.

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Можно ли еще поступить в магистратуру

Информацию о том, проводит ли заведение высшего образования дополнительный набор в магистратуру, поступающие могут получить в приемных комиссиях вузов.

Для конкурсного отбора используют результаты единого вступительного экзамена или единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания, или результаты профессионального экзамена, составленного в вузе.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Какие даты поступления в магистратуру в 2024 году

Основные даты нынешней вступительной кампании на магистратуру были такие:

  • 26 августа до 18:00 – подтверждение выбора места обучения на бюджет;
  • до 27 августа – зачисление на бюджет;
  • с 28 августа – предоставление рекомендаций на контракт;
  • до 31 августа – перевод на бюджет;
  • до 30 сентября – зачисление на контракт;
  • до 31 октября – дополнительный набор на контракт.