Куда идти учиться на психолога: рейтинг украинских вузов для поступления

В Украине растет спрос на психологов. Также не теряет популярности и сама специальность среди поступающих.

В прошлом году "Психология" попала в тройку самых популярных специальностей среди абитуриентов, а в 2024 году вообще была лидером вступительной кампании. Сайт Education.ua при этом рассказывает, какие вузы рассматривать для получения профильного высшего образования в этом году будущим психологам.

Куда идти учиться на психолога?

Абитуриентам следует учесть, что путь к профессии психолога может быть разным. В частности учтите две возможные образовательные траектории.

Поступление в классические университеты на специальность C4 "Психология", которая в целом готовит к работе с психикой человека и консультированию. Можно поступать на бакалавриат, а затем в магистратуру. Поступление в медицинские ЗВО на специальность I4 "Медицинская психология", которая сосредоточена на психологическом сопровождении пациентов и тесно связана с медициной. Обучение происходит на сквозной магистратуре; отдельного бакалавриата нет.

Лучшие ЗВО, в которых можно изучать общую психологию:

1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

2. Национальный университет "Львовская политехника".

3. Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

4. Харьковский национальный университет имени Каразина (Каразинский).

5. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

6/7. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

6/7 Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова.

8. Государственный университет "Киевский авиационный институт".

9. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.

10/10. Украинский государственный университет науки и технологий.

10/10. Государственный торгово-экономический университет.

Как формировали рейтинг лучших вузов?

Чтобы выделить лучшие вузы Украины, в которых можно учиться на психолога, опирались на различные рейтинги. В частности, на EduRank 2025, который оценивает исследования вузов и количество упоминаний о них в других работах, рейтинг ЗВО Education.ua, учитывающий результаты вступительной кампании, а также показатели научной, исследовательской и образовательно-педагогической деятельности университетов. Также на рейтинг по количеству поданных заявлений на эти специальности от абитуриентов в 2025 году по данным из ЕГЭБО.

Медицинскую психологию в Украине можно изучать в 11 вузах:

Харьковский национальный университет имени Каразина (Каразинский).

Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова.

Национальный медицинский университет имени Богомольца.

Полтавский государственный медицинский университет.

Днепровский государственный медицинский университет.

Запорожский государственный медико-фармацевтический университет.

Буковинский государственный медицинский университет.

Луганский государственный медицинский университет.

Межрегиональная академия управления персоналом.

Национальный университет здравоохранения Украины имени Шупика.

Львовский медицинский университет.

