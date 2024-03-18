В МОН обнародовали детали вступительной кампании на творческие специальности

В 2024 году поступающие на творческие специальности в Украине обязательно должны сдавать и иметь результаты НМТ. Также они будут проходить творческий конкурс.

В Минобразования Украины заявили, что поступление в вузы требует подтверждения знаний, полученных в школах. Поэтому составление мультитеста, в том числе и для творческих специальностей, является обязательным.

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Что должны знать абитуриенты на творческие специальности в 2024 году

Такое требование последовательно отстаивает МОН в рамках политики государства по усилению качества высшего образования.

Творческий конкурс является ключевым критерием для поступления на художественные специальности и имеет наибольшее влияние на конкурсный балл поступающего – 60%. Результаты НМТ будут играть меньшую роль в формировании вступительного балла, чем творческий конкурс – по 10% конкурсного балла за каждый предмет,

– отметили в МОН.

И уточнили: для поступления на творческие специальности в случае распределения веса баллов между творческим конкурсом и НМТ на уровне 60 – 40 – баллы по каждому предмету мультитеста будут играть нерешающую роль в сумме общего вступительного балла. Все же они будут иметь место, ведь это будет свидетельствовать о готовности поступающего к обучению в вузе.

Также сдача НМТ дает возможность абитуриенту подавать заявления для поступления не только на художественные, но и на все другие специальности. При этом абитуриент может выбрать место обучения с учетом результатов конкурсного отбора.

МОН просили отменить НМТ для поступления на творческие специальности

Ректор Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского Максим Тимошенко от имени совета ректоров художественных вузов подал обращение в МОН об отмене НМТ для поступления в художественные ЗВО.

Он стремится, чтобы поступление происходило только на основе творческого конкурса.

Ректор Академии даже анонсировал протест студентов.

На его обращение отреагировал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Министр акцентировал, что результаты НМТ для поступления на творческие специальности будут нужны (в отличие от 2023 года).

Все же, по словам чиновника, результаты НМТ будут играть меньшую роль в формировании вступительного балла, чем творческий конкурс.