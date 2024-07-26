Приказ МОН об отмене поступления на контракт в аспирантуру на дневную форму признали противозаконным

Государственная регуляторная служба признала приказ Минобразования Украины об отмене в этом году поступления на контрактную дневную форму обучения на аспирантуру противозаконным. Речь идет о спецприказе главы ведомства Оксена Лисового.

Государственный регулятор сделал вывод, что положения приказов МОН нарушают несколько международных договоров и соглашений, ратифицированных Украиной. В частности, по ограничению права на образование, не обеспечивают требования по равенству и недискриминации, а также не придерживается принципов пропорциональности и обоснованности ограничений в условиях военного положения.

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Приказ об отмене поступления на контракт в аспирантуру признали противозаконным

В ГРС обратились несколько студенческих организаций, которые сообщили регулятору, что этот приказ может привести к оттоку молодых ученых Украины в иностранные университеты и научные учреждения, значительных потерь внебюджетного финансирования ЗВО Украины и вынужденного увольнения части научно-педагогических кадров.

Отметим при этом, решение ГРС не отменяет приказ МОН. Теперь выводы регулятора должно рассмотреть Министерство юстиции Украины, которое может отменить приказ Минобразования.

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Почему отменили право на поступление на дневную форму по контракту в аспирантуру