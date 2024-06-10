Проходной балл для поступления в аспирантуру значительно повысили

Министерство образования и науки Украины несколько изменило условия поступления в аспирантуру 2024 года. Теперь абитуриенты, которые обязательно будут сдавать единый вступительный экзамен, должны набрать не менее 150 баллов за каждый компонент экзамена.

Об этом указано в обновленном Порядке приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии / доктора искусства в 2024 году.

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Какой балл должны набрать на экзамене поступающие в аспирантуру

Так, этом году условием допуска на обучение для получения степени доктора философии / доктора искусства является успешная сдача ЕВЭ с оценкой за каждый из его компонентов не менее 150 баллов.

Будущий аспирант должен при сдаче блока ЕВЭ по иностранному языку набрать не менее 16 тестовых баллов. А за блок ТЗНК – не менее 17 тестовых баллов. Их впоследствии переведут в рейтинговую шкалу.

Если будущий аспирант имеет результаты ЕВЭ 2023 года, то альтернативным допуском может быть прошлогодний результат с оценкой за тест по иностранному языку не менее 130 баллов.

Отметим, что в 2024 году в магистратуру и аспирантуру в Украине будет поступать значительное количество мужчин. В Минобразования Украины встревожены такой ситуацией. Заместитель министра Михаил Винницкий заявил, что "в этом году количество зарегистрированных уже превысило 200 тысяч с огромным количеством мужчин постарше, которые, очевидно, имеют свои причины зарегистрироваться и желать поступить на образовательные программы".

Можно ли подать сертификат на знание языка вместо экзамена

В Украине при поступлении в аспирантуру больше не будут засчитывать сертификаты тестов TOEFL, или International English Language Testing System, или Cambridge English Language Assessment по английскому языку, TestDaF по немецкому языку, DELF или DALF по французскому языку вместо результатов вступительных экзаменов.

Для допуска к поступлению на обучение для получения степени доктора философии / доктора искусства, в этом году абитуриенту обязательно надо предоставить результаты единого вступительного экзамена.

При подготовке к блоку по иностранному языку следует тщательно проработать тестовые задания за прошлые годы.